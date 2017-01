Viscolul: doi morti si cazuri extreme • episodul cu viscol si ger a fost depăsit în Neamt • n-au lipsit cazuri majore, două persoane decedînd din cauza frigului • cadrele ISU si ale Ambulantei au intervenit în cîteva situatii critice • un băietel cu febră mare a fost transportat la spital, după ce pompierii au deszăpezit drumul pînă la Bălusesti • o senilată de la ISU Bacău a fost trimisă pentru a prelua o gravidă din Mesteacăn, Icusesti • gerul se mai înmoaie si sînt asteptate noi ninsori • Judetul Neamt a iesit din vijelia care l-a cuprins acum cîteva zile si conform datelor furnizate de către Prefectură, ar mai fi cîteva probleme de rezolvat pentru ca toate inconvenientele majore să dispară. Sigur, mai rămîn nemultumiri ale cetătenilor legate de curătarea trotuarelor, a strădutelor înguste ori a drumurilor lăturalnice din sate si comune, dar autoritătile dau asigurări că se vor rezolva si acestea. Au mai fost si cazuri limită, intervenindu-se pentru transportul la spital al unor pacienti rămasi blocati prin satele înzăpezite si au fost si două cazuri de decese provocate de frig. Conform informatiilor transmise ieri de către Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgentă, efectele produse de fenomenele meteo au fost, în cea mai mare parte, remediate. Astfel, din cele 4 unităti administrativ teritoriale cu 5 localităti apartinătoare care au fost izolate în cursul zilei de luni, ieri, doar 400 de persoane din Mesteacăn, din comuna Icusesti mai erau izolate, din cauza blocării DC 83 pe o distantă de aproximativ 2 km. „Comitetul Local pentru Situatii de Urgentă urma să primească în dimineata zilei de marti, 10 ianuarie, un utilaj greu, contractat pentru deszăpezire, astfel încît pînă la ora 12 localitatea Mesteacăn să fie deblocată din punct de vedere al accesului auto. În ceea ce priveste drumurile nationale si judetene nu sînt portiuni blocate sau închise“, a declarat prefectul Niculina Dobrilă. În continuare s-a actionat pe drumurile nationale cu 15 utilaje pe 14 sectoare de drum pentru mentinerea viabilitătii, dispunîndu-se de 1.586 de tone de sare, 2.063 de tone de nisip si 50 de tone de clorură de calciu. Pe drumurile judetene s-a intervenit cu 13 utilaje si 50 persoane pe 14 sectoare de drum pentru lărgirea căii de acces si mentinerea viabilitătii.



Prin nămeti după un copil si o gravidă



Un copil în vîrstă de cinci ani, cu febră mare si o gravidă în 38 de săptămîni, ambii din comuna Icusesti - una dintre cele mai afectate localităti de viscolul din ultimele zile - au fost salvati de militari si autorităti. Cele două misiuni nu au fost deloc usoare durînd, fiecare, trei-patru ore. Astfel, în intervalul orar 12.51-17, Detasamentul de Pompieri Roman a intervenit în sprijinul unei autosanitare a Serviciului de Ambulantă, care se deplasa către Bălusesti pentru preluarea unui copil de 5 ani în stare febrilă. Pentru a putea ajunge în satul dintre nămeti, s-a intervenit cu trei subofiteri cu o autofreză din cadrul Detasamentului Roman si cu doi subofiteri cu un autocamion de interventie din cadrul Detasamentului Piatra Neamt. Astfel, a fost realizată deszăpezirea DC 83 între Icusesti si Bălusesti cu autofreza, iar pacientul a fost transportat la autosanitară de către echipajul de pe autocamion. Tot în prima zi a acestei săptămîni, în intervalul orar 17.40-20.20, Detasamentul de Pompieri Roman a intervenit în sprijinul unei ambulante care se deplasa către localitatea Mesteacăn, pentru a prelua o gravidă în 38 de săptămîni, localitatea fiind izolată. Militarii au deszăpezit drumul spre sat iar ulterior, din cauza datorită troienelor de zăpadă foarte înalte, de circa 2,5 metri, a fost solicitat un echipaj cu o senilată de la ISU Bacău. Pacienta, în vîrstă de 30 de ani, a fost transportată în cele din urmă la la spital, în conditii bune. Tot luni, între orele 9.18-10.34 un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Roman a efectuat o misiune de patrulare pentru verificarea viabilitătii drumurilor pe traseul Roman - Horia - Ion Creangă - Valea Ursului - Oniceni - Bozienii de Jos - Poienari - Gîdinti - Roman. „Luni, 9 ianuarie, la ora 8.25, pe timpul deplasării către punctul de lucru Poienari, echipajul de cinci subofiteri cu o autospecială FRAP a intervenit pentru degajarea unui autoturism iesit de pe carosabil pe raza comunei Gîdinti“, a comunicat ISU Neamt. Drupo Neamt a actionat cu două utilaje la deszăpezirea unei portiuni a drumului DJ 207C, în localitatea Stejaru, comuna Ion Creangă. Actiunea a fost necesară pentru a facilita accesul unei ambulante ce se deplasa în localitatea Chilii, Valea Ursului, de unde trebuiau preluati pacienti pentru dializă.



Morti de frig



Din nefericire, frigul a cauzat două decese în judetul Neamt, unul înregistrîndu-se în comuna Icusesti. Astfel, un sătean din Bălusesti a decedat din cauza hipotermiei, în noaptea de sîmbătă spre duminică, 7/8 ianuarie. Vecinii lui Vasile S., de 51 de ani, au solicitat o ambulantă, însă aceasta nu a putut ajunge la locul indicat din cauza drumului întroienit. A fost nevoie ca utilajele primăriei să „deschidă“ calea salvatorilor spre bărbatul aproape înghetat în casă. Pacientul a fost apoi transportat la Spitalul de Urgentă Roman, însă nemteanul a decedat pe la ora 1 noaptea chiar dacă medicii s-au luptat să-l resusciteze. „Am stat tot timpul pe baricade, să putem avea măcar drumul judetean bun, pentru a putea intra ambulantele. Au fost trimise două autosanitare, iar una s-a blocat în suluri si nămeti mari. Cu tractorul primăriei, cu lamă si cîtiva voluntari cu lopeti, am eliberat si a doua ambulantă apoi, tot cu tractorul, am deschis calea spre Bălusesti. Omul a ajuns la spital, dar, din păcate, din cauza hipotermiei, a decedat“, declara primarul Vanea Săbărel Rosu. Pe 9 ianuarie, un bătrîn de 84 de ani, de loc din Icusesti, a fost găsit fără suflare, într-o locuintă de la marginea localitătii Valea Ursului. Cadavrul a fost descoperit de un vecin, care nu-l mai văzuse. Acesta avea o situatie materială foarte modestă, trăind din mila localnicilor. Au fost alertate autoritătile si din primele cercetări nu sînt suspiciuni cu privire la moartea octogenarului, decesul survenind din cauza expunerii îndelungate la frig. Un alt caz deosebit s-a petrecut tot la Icusesti, în noaptea de 7/8 ianiarie. Pentru un copil de trei luni, care avea febră mare, a fost chemată o ambulantă în jurul orei 4.30, dar echipajul nu a putut ajunge în satul Bălusesti. „A sosit o ambulantă, dar nu a putut pătrunde. A intrat o freză micută, n-a făcut fată si abia după ce a intervenit o freză mai mare s-a deszăpezit drumul. Pe la 9.30, bebelusul a putut fi preluat si adus la spital“, ne-a mai spus primarul. Luni, 9 ianuarie, la ora 6.28, a fost primit un apel la 112, prin care era anuntat faptul că unui romascan în vîrstă de 57 de ani i s-a făcut rău si nu mai respiră. La fata locului s-a deplasat un echipaj de la statia de Ambulantă, care a constatat că victima intrase în stop cardio-respirator. Au fost demarate manevrele de resuscitare, care au durat cîteva zeci de minute, însă inima romascanului nu a mai pornit.



Se asteaptă noi ninsori



Vremea deosebit de rece care ne-a dat frisoane de la Bobotează încoace se mai înmoaie, frigul mai pierde din putere si zilele următoare vor fi temperaturi mai „umane“. Pînă atunci, ziua de ieri, 10 ianuarie, a fost încă deosebit de rece, si dacă în tară s-au înregistrat recorduri de valori negative, zona noastră a fost ceva mai ferită. Încă de la primele ore ale diminetii soarele si-a făcut loc dintre nori, dar a fost unul cu dinti. La ora 10 cel mai bine din punct de vedere termic era la Tîrgu Neamt, unde termometrele indicau -8 grade, si nu era nici o adiere de vînt, la fel ca la Roman, unde meteorologii înregistraseră -11 grade. La Piatra Neamt erau -10 grade, dar un pui de vînt dusese indicele de răcire la -13 grade. În vîrf de munte, pe Toca erau -14 grade, dar se resimteau -16. Si mai bine era în miezul zilei, la ora 12, cînd la Tîrgu Neamt erau -7 grade, la Piatra -8 grade, iar la Roman era aceeasi valoare ca pe Toaca, -10 grade. Tot -10 grade se resimteau în resedinta de judet, în restul teritoriului vîntul nefăcînd probleme. Cum nu a mai nins, stratul de zăpadă era la aceeasi oră de 12 centimetri la Piatra, 13 la Roman, 19 la Tîrg, iar pe munte erau 53 de centimetri. Meteorologii au făcut si o estimare a evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor în intervalul 9 -22 ianuarie, pentru Moldova, iar în prima parte a intervalului temperatura va fi, în general, în crestere, apoi usor variabilă, mentinîndu-se sub normalul climatologic. În prima săptămînă din intervalul de prognoză vor fi maxime între -13 pînă la 1 grad, si minime între -16 si -4 grade. „Pe parcursul celei de-a doua săptămîni, media regională va consta în maxime cuprinse între -5 si -3 grade si minime între -12 si -9 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicată în cea mai mare parte a timpului“, conform ANM. Pentru azi sînt prognozate valori termice de -7 grade, atît ziua, cît si noaptea. Joi, 12 ianuarie, vor fi -5 grade ziua, si doar -4 grade după lăsarea întunericului. De vineri, 13 ianuarie trecem la valori termice diurne pozitive, 1 grad, iar după lăsarea întunericului va fi un regim termic blînd, de -2 grade. Cam la fel se anuntă conditiile în prima zi de week-end, cînd maxima ajunge la 3 grade, iar minima va fi de 3 grade, dar cu minus.

