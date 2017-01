Staretul Hariton, acuze la adresa unui preot răzvrătit • luările de pozitie ale unui preot l-au făcut pe Hariton Negrea, staretul Mănăstirii Petru Vodă, să ia atitudine • acesta a publicat pe site-ul lăcasului de cult o scrisoare în care arată ce i se impută ieromonahului Tihon Bivoleanu • staretul vorbeste de bătăi, înjurături, furturi din cutia milei si amenintări • Atmosfera de la Mănăstirea Petru Vodă, ctitorie a părintelui Iustin Pârvu, este „tulbure“ în ultima perioadă. Tensiuni au apărut între staretul lăcasului si un preot „răzvrătit“. Ieromonahul Tihon Bivoleanu, vietuitor de ani buni la Mănăstirea Petru Vodă, se simte prigonit de staretul Hariton Negrea. Tihon sustine că este o victimă deoarece a avut îndrăzneala să întrerupă pomenirea la slujbe a Mitropolitului Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan. Luni, 9 ianuarie, Tihon i-a transmis staretului Hariton o scrisoare prin care îi aduce la cunostintă că a întrerupt pomenirea mitropolitului la slujbe „ca urmare a participării Înaltpreasfintiei sale la sinodul din Creta si a aprobării documentelor cu caracter eretic adoptate acolo“. Preotul-călugăr îi cere staretului „să participe activ la lupta împotriva ecumenismului întrerupînd pomenirea ierarhului în întreaga mănăstire“. În epistola semnată de Tihon Bivoleanu sînt însirate „argumente“ aduse pentru decizia radicală de a nu-l mai pomeni pe IPS Teofan la slujbe. „Pentru această pozitie nu trebuie să fiu persecutat în nici un fel, ci trebuie să mi se ofere posibilitatea de a-mi săvîrsi misiunea de ieromonah fără nici o constrîngere administrativă sau de altă natură“, sustine Tihon. Acesta mai zice că este victima prigoanei instituită de staret, care a propus excluderea sa din mănăstire în urma unei adunări a obstii desfăsurate în decembrie anul trecut. „Am fost judecat în sinaxa mănăstirii pe nedrept si tîlhăreste fără a se arăta adevărul monahilor, fără a se explica monahilor greseala care am făcut-o (vina mea a fost că eu ca preot am primit mărturisirea unui duhovnic batrîn care a dorit să moară cu constiinta împăcată după ce a fost înselat să semneze acte că se dezice de cele 4.500 de semnături“, spune Tihon făcînd trimitere la scandalul care a urmat după ce l-a filmat pe ieroschimonahul Simeon Zaharia, de la Sihăstria (duhovnicul lui IPS Teofan) si a distribuit înregistrarea în mediul online.



Acuze grave



Din postura de acuzat, staretul de la Petru Vodă devine acuzator tot prin intermediul unei scrisori deschise (publicată pe site-ul mănăstirii) în care dă o replică dură ieromonahului Tihon. Hariton Negrea întocmeste un adevărat rechizitoriu la adresa ieromonahului în care sînt enumerate grave abateri de la disciplina monahală comise de acesta în decursul anilor. De asemenea, staretul spune că speta va ajunge să fie analizată de Mitropoliei Moldovei: „Pentru provocările permanente pe care le faceti spre rusinarea numelui Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, în dauna Sfintei Biserici Ortodoxe si a Sfintei Mănăstiri, cu mîhnire si grijă părintească sînt nevoit să supun cazul frătiei voastre consistoriului MMB“. Staretul Hariton îsi începe scrisoarea arătînd că Tihon a fost hirotonit preot pe seama Mitropoliei Munteniei si Dobrogei Arhiepiscopiei Tomisului, si, drept urmare, locul canonic este în acea eparhie, unde îsi are si duhovnicul. Apoi, sînt enumerate tot felul de abateri disciplinare pe care Tihon le-ar fi comis după venirea la mănăstirea din Neamt. Staretul de la Petru Vodă sustine că a primit, în timp, tot felul de reclamatii de la membrii obstii monahale fată de „supărările si jignirile pe care le aduceti lor, direct (în fată), sau indirect (prin grăire de rău), folosind cuvinte injurioase, în chip necuvenit nici cetătenilor de rînd, cu atât mai putin unui crestin, si inacceptabil pentru un slujitor al Altarului (de exemplu ati rostit cuvintele: «am să-ti dau un pumn în bot» sau «îti crăp capul»)“.

Staretul aminteste concret de certurile lui Tihon din ultimii trei ani cu un ieromonah, care au ajuns si la cunostinta Mitropoliei, sau de un conflict cu un frate de mănăstire în urma căruia acesta a suferit o fractură pentru care a fost operat la spitalele din Tîrgu Neamt si Cîmpulung. „Ati avut scandaluri si bătăi, cu pumnii si cu trîntiri pe jos, ati fortat usa cu piciorul si ati agresat pe părintele ierodiacon H., dar si acesta, ca si ceilalti, v-au iertat si n-au făcut plîngere scrisă, nădăjduind că vă veti pocăi“, mai spune staretul Hariton.



Plîngere la Politie



O altă acuză adusă preotului Tihon este că în ultimii ani s-ar fi folosit de banii din pomelnice, fapte sesizate staretului în ultimii ani de mai multe ori. Si mai gravă este acuzatia că ar fi furat bani din cutia din altar, conform unui autodenunt făcut de un rasofor, martor si părtas la această nelegiuire. Tihon acuzat de „atitudine necrestină“ fată de un minor: „L-ati tras de sâni, i-ati fortat dantura cu clesti de stomatologie“. O grozăvie si mai mare adusă la cunostinta opiniei publice este aceea că Tihon ar fi agresat un minor într-o chilie a mănăstirii, fapt confirmat si de Politia chemată să intervină. „După Sfânta Nastere a Domnului, în decembrie 2016, s-a primit la Politia locală (Postul de Politie Poiana Largului - n.r.), la miezul noptii, reclamatie din partea lui R.A., minor de 14 ani, si a tatălui său, fratele E,. pentru faptul că ati avut atitudine necrestină fată de minor cînd ati mers la camera lui în repetate rînduri, v-ati urcat cu forta peste minor, l-ati tras de sîni, ati folosit clesti de stomatologie de diferite mărimi fortînd dantura copilului. În urma acestui moment nefericit, Politia v-a întocmit dosar penal pentru molestare de minori si vătămare corporală (conform certificatului medico-legal)“. În legătură cu acest aspect, inspector Elena Bulgărea, purtătorul de cuvînt al Politiei Neamt, a confirmat că a fost un incident la mănăstire, că a fost depusă o plîngere si este un dosar penal în lucru pentru loviri si alte violente. Staretul povesteste că după acest episod, preotul Tihon nu numai că nu s-a potolit, ci în seara următoare l-a amenintat pe minor si pe tatăl său fiind necesară o nouă interventie a Politiei care i-a transmis verbal un ordin de restrictie de apropiere, altfel urmând să fie arestat. Nu în ultimul rînd, staretul Hariton face cunoscut că mai bine de zece ani Tihon l-a calomniat în public pe părintele Iustin Pârvu pe care îl numea „pîrnăias“, „senil“, „mos“ sau „desfrînat“. „După moartea Părintelui Iustin, fără să faceti pocăintă pentru neascultările si jignirile pe care le-ati făcut acestuia, ati început să pozati în apologet al acestuia, schimbîndu-vă obiectul calomniilor, din persoana Părintelui Iustin, în persoana mea“, mai sustine staretul.



„Ati transformat asadar un obicei de a nu sluji, într-un pretext de schismă“



În ceea ce priveste atitudinea lui Tihon de condamnare a deciziilor sinodale din Creta, staretul de la Petru Vodă sustine că aceasta nu este decît un „pretext de schismă“. „Începând cu 18 luni înainte de sinodul din Creta, veneati extrem de rar la sfînta biserică, de foartă multă vreme nu mai slujeati, iar cînd intrati în Sfîntul Altar purtati dialoguri tensionate cu părintii slujitori. Ati transformat asadar un obicei de a nu sluji, într-un pretext de schismă“. În final, staretul îi transmite ieromonahului Tihon că nu are cum să pomenească, sau să nu pomenească mitropolitul cîtă vreme nu vine la slujbe cu lunile si îi atrage atenta că problemele Bisericii Ortodoxe ridicate la ultimul sinod, nu l-au împiedicat să fie hirotonit chiar de ierarhii pe care acesta nu mai vrea să-i pomenească după ce, vreme de 15 ani a slujit alături de ei. „Vă alăturati glasurilor care ne acuză de ecumenism, pe noi, care cerem anatema ecumenismului si ne acuzati de necanonicitate, pe noi, care păzim canoanele, nu doar pe unele ca frătia voastră, ci toate canoanele referitoare la procedura cu privire la activitatea apologetică“, îsi încheie staretul Hariton scrisoarea.

