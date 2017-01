„Rămînem alături de nemteni si de toti cei care îsi doresc o Românie pe bune“ • interviu realizat cu Sebastian Burduja, fost candidat independent la Camera Deputatilor Reporter: Cu ce ati rămas după experienta de candidat independent în Neamt?

Sebastian Burduja: A fost o mare onoare si o mare bucurie să candidez ca independent acasă în Neamt. Am rămas cu nenumărate momente memorabile alături de nemteni si alături de voluntarii veniti din întreaga tară pentru a pune umărul la campania pentru o Românie pe bune. Am cunoscut oameni extraordinari, cu o putere de luptă exemplară si cu dragoste de România, în ciuda problemelor grave de zi cu zi. Toată această miscare pe care am creat-o la Neamt a însemnat o luptă cîstigată cu cei mai periculosi inamici ai românilor: neîncrederea si resemnarea. Am dorit să facem o campanie pe bune si să schimbăm perceptii. Să le arătăm nemtenilor că a face politică nu înseamnă minciuni, promisiuni pompoase, găleti, pungi de zahăr sau de făină, ci a vorbi cu oamenii, a-i asculta cu adevărat si a dezbate solutii la problemele lor. Am vrut să le arătăm că există si candidati care stau în stradă si-ti cer o semnătură, împart pliante sau îsi lipesc singuri afisele. Cele aproape 7.000 de voturi pe care le-am obtinut, cel mai bun scor pentru un independent la nivel national, înseamnă o mare victorie si un semnal către întreaga tară. Mă bucur că am putut să contribui la acest efort.

Rep.: Ce considerati că v-a lipsit pentru a obtine un loc în Parlament?

S.B.: Am constiinta împăcată că în această campanie atît eu cît si echipa mea am făcut tot ceea ce era omeneste posibil pentru a obtine un rezultat cît mai bun. Iar impactul a fost peste asteptările multora. În Piatra Neamt sîntem a treia fortă politică cu 10% din voturi, după numai două luni în care ne-am făcut cunoscuti. Toate acestea în conditiile în care ne-am bătut cu marile partide politice într-un mediu total dezavantajos: fără masinării de partid, fără fonduri la discretie, fără presă controlată. Ne-au lipsit instrumentele partidelor-mamut, dar ne-au lipsit pentru că în primul rînd noi am ales să facem o altfel de campanie. Decît o intrare în parlament pe stil vechi, mai bine o cărămidă pusă la temelia României pe bune. Este totodată regretabil că actualul sistem din România permite redistribuirea voturilor cetătenilor. Democratia adevărată nu se redistribuie. Sînt un sustinător al sistemului de vot uninominal pur în două tururi, fără aceste mecanisme de redistribuire prin care anumiti indivizi de pe liste de partid intră pe usa din spate în Parlament.



„Scopul nostru este de a crea o alternativă credibilă“



Rep.: Veti continua în plan politic?

S.B.: Am spus si înainte de alegeri: obiectivul nostru nu este obtinerea unui scor electoral, ci schimbarea în bine a României. Stiu că am alături o echipă de profesionisti cum nu mai există în România, reuniti în Platforma Actiunea Civică a Tinerilor, iar scopul nostru este de a crea o alternativă credibilă atît la fortele de stînga care au preluat puterea în totalitate, cît si la partidele vechi de dreapta, care în momentul de fată sînt în degringoladă după esecul urias din alegeri. PACT face un apel către toate fortele politice curate si care doresc să se reformeze să se reunească în cadrul unui singur pol de centru-dreapta care să redefinească discursul public si să recîstige electoratul care nu s-a simtit reprezentat la aceste alegeri. Pentru că această luptă nu este nicio clipă despre mine ci este despre cetătenii pe care îmi doresc să îi reprezint, sînt decis să continui să sprijin dezvoltarea judetului Neamt prin orice pîrghii posibile si prin proiecte concrete, asa cum este portalul Choose Neamt (www.chooseneamt.com), lansat săptămîna trecută. Continui totodată să cred că o tară nu se poate schimba în profunzime fără instrumente politice. Odată si odată va veni vremea oamenilor potriviti la locul potrivit în România. Adică o Românie pe bune, pe muncă si pe merit. Voi rămîne la dispozitia nemtenilor si românilor în lunile si în anii ce vor veni.

Rep.: Care credeti că ar fi concluziile ce pot fi trase după scrutinul din 11 decembrie?

S.B.: Una dintre concluziile mele este că 60% din populatie este fie total dezinteresată de politică, fie nu se regăseste în niciuna dintre miscările politice existente. O mare victorie la Neamt este că am reusit să scoatem din casă în ziua votului oameni care renuntaseră la luptă pentru că realmente „nu aveau cu cine“ sau pur si simplu îsi pierduseră orice sperantă. Acum trebuie să replicăm această retetă, prin PACT, la nivelul întregii tări. Avem patru ani la dispozitie să o facem. În aparentă, românii sînt gata să acorde votul unor politicieni si unor partide asupra cărora planează semne de întrebare majore cu privire la cinstea si competenta lor. Eu cred că este doar o chestiune de timp pînă la maturizarea electoratului nostru, însă e nevoie si de investitii masive în educatie pentru a avea mai multi cetăteni informati si implicati si mai putini cetăteni turmentati.

Rep.: Cum vedeti viitorul României sub Parlamentul si Guvernul viitor?

S.B.: În momentul de fată se prefigurează un Parlament în care majoritatea va fi, într-o formă sau alta, a unei singure forte politice, care va forma si Guvernul. Într-o democratie, întotdeauna este de preferat ca puterea să nu fie detinută de un singur grup, dar pînă la urmă este rezultatul votul cetătenilor acestei tări. Ca si pînă acum, vom trăi după cum am votat. Sper ca viitorul Parlament si Guvern să se ridice la înăltimea provocărilor pe care le au: presedintia Uniunii Europene si centenarul Marii Uniri. Sper de asemenea să fie un Guvern fără corupti si cu respect pentru lege. Sper totodată să-si îndeplinească toate promisiunile făcute în campanie, cu toate că experientele trecute - si unele foarte recente - ne arată că această năzuintă este mai degrabă o iluzie. Sper ca linia politicii externe să fie continuată printr-o deschidere cît mai mare fată de Uniunea Europeană si întărirea parteneriatului strategic cu SUA. Sper ca după acesti patru ani oamenii să poată spună că trăiesc cu adevărat mai bine. Cu toate acestea, la putere va fi un partid care a detinut puterea în numeroase rînduri, iar rezultatele guvernării lui se văd în cum arată azi România. Nu am argumente să cred că de data asta aceiasi oameni care au dus România acolo unde este azi vor avea acum niste performante mult mai bune, dar timpul le va lămuri pe toate. Este de datoria noastră a celor care am ales să nu mai stăm pe margine să îi tinem sub strictă observatie. Să îi sanctionăm de fiecare dată cînd gresesc si să propunem solutii atunci cînd ei nu le au. Acesta este rolul unui om politic aflat în opozitie. Din 12 decembrie sîntem în opozitie si ne vom face auziti ori de cîte ori va fi nevoie. Rămînem alături de nemteni si alături de toti cei care îsi doresc o Românie pe bune.

