Urgie albă si peste Neamt • viscolul a creat probleme în mai multe sate din zona de ses a judetului • la Bălusesti, ambulanta s-a înzăpezit pe drumul către un pacient care ulterior a decedat • în acelasi sat, un bebelus a fost salvat in-extremis • scolile din judet sînt închise astăzi si mîine • decizia a fost luată de ISJ Neamt ca urmare a conditiilor neprielnice desfăsurării cursurilor • pînă diseară avem atentionare de ninsori si viscol • Căderile masive de zăpadă, însotite de un vînt care, la rafală, a depăsit chiar 60-70 de kilometri la oră si temperaturile scăzute au instituit blocada albă si în Neamt. După nenorocirile din sudul tării, de ieri au apărut necazuri si în judetul nostru: sate izolate, oameni care nu au putut ajunge în timp util acasă sau la spital, căderi de energie electrică, incendii si accidente rutiere. Cele mai mari probleme

s-au ivit în localitătile din vecintătea municipiului Roman unde autoritătile au rămas să se descurce mai mult pe cont propriu cu urgia. Unele dintre cele mai mari necazuri au fost în comuna Icusesti, din cauza viscolului care a făcut, practic, imposibilă deszăpezirea ulitelor si drumurilor comunale, aici edilii confruntîndu-se si cu situatii dramatice. Astfel, un sătean din Bălusesti a decedat din cauza hipotermiei, în noaptea de sîmbătă spre duminică, 7/8 ianuarie. Vecinii lui Vasile S., de 51 de ani, au solicitat ambulanta, care nu a putut pătrunde să-l recupereze pe bărbatul aproape înghetat în casă. Utilajele primăriei au deschis drum salvatorilor, dar transportat de urgentă la spitalul din Roman, bărbatul s-a stins pe la ora 1 noaptea chiar dacă medicii s-au luptat să-l resusciteze. „Am stat tot timpul pe baricade, să putem avea măcar drumul judetean bun, pentru a putea intra Ambulanta. Au fost trimise două autosanitare, iar una s-a blocat în suluri si nămeti mari. Cu tractorul primăriei, cu lamă si cîtiva voluntari cu lopeti, am eliberat si a doua ambulantă apoi, tot cu tractorul, am deschis calea spre Bălusesti. Omul a ajuns la spital, dar, din păcate, din cauza hipotermiei, a decedat. Un alt caz deosebit pentru noi cu un copil din Bălusesti care a avut febră mare pînă la 4.30, în dimineata de 8 ianuarie. A sosit o ambulantă, dar nu a putut pătrunde. A intrat o freză micută, care nu a putut face fată si abia după ce a intrat freza mare, s-a putut deschide calea. Pe la 9.30, bebelusul de trei luni a putut fi preluat si adus la spital. Tot spre Bălusesti am avut de condus un grup de 19 persoane care au venit de la o cumătrie din Iasi. I-am oprit la primărie, le-am dat cîte un ceai fierbinte, apoi, cu mijlocul de transport al primăriei, i-am dus la Bălusesti. Cu tractorul am transportat preotul din Spiridonesti la Bătrînesti, la o înmormîntare“, a precizat Vanea Săbărel Rosu, primarul comunei Icusesti. Si la Pîncesti situatia a fost gravă, autoritătile locale avînd mereu utilaje pe drumul Poienari - Pîncesti pentru a nu întrerupe circulatia. „Am muncit toată noaptea la firul principal. Am cerut si noi la ISJ întreruperea programului scolar pînă la deszăpezirea completă a ulitelor si dumurilor comunale. Si asa la scoala de la centru au înghetat toaletele si nu ar fi putut fi folosite. Merge foarte greu deszăpezirea pe ulite, dar după ce va sta ninsoarea vom intra si acolo“, a declarat Constantin Augustin Holmanu, primarul comunei Pîncesti.



Scoli închise si restrictii de trafic



Ieri la prînz, circulatia rutieră era restrictionata pe două drumuri judetene: DJ 207C Ion Creangă - Valea Ursului si DN 15D Gîdinti -Crăiesti. Se rezolvaseră între timp probleme de alimentare cu energie electrică apărute în noaptea de sîmbătă spre duminică, după ce, ieri dimineată peste 4000 de locuitori din 14 sate nu aveau curent electric. „Din cauza cantitătilor mari de zăpadă si a viscolului, în partea de est a judetului situatia impune măsuri sustinute, astfel încît autofreza de la ISU Piatra Neamt a fost dirijată către unitatea Roman. Am solicitat administratorilor de drumuri, dar si E-ON să ne informeze, prin rapoarte actualizate permanent, asupra situatiei din teren si mai ales asupra măsurilor luate“, precizat ieri prefectul Niculina Dobrilă care a condus sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentă. Pentru prevenirea decesului prin hipotermie, în centrele de cazare destinate persoanelor fără adăpost, au fost cazate în noaptea de 7 spre 8 ianuarie un număr de 48 de persoane, astfel: 25 la centrul din Piatra Neamt, 7 la centrul din municipiul Roman, 11 la centrul din orasul Tîrgu Neamt si 5 persoane la centrul din Roznov. Zeci de mii de nemteni, scolari si personal din învătămînt nu vor veni astăzi la cursuri după ce membrii CA ai Inspectoratului Scolar au decis ca unitătile de învătămînt din judet să rămînă închise pe 9 si 10 ianuarie. „În urma monitorizării situatiei la nivel judetean, din cauza gerului si a conditiilor de deplasare a elevilor, CA al ISJ Neamt a propus Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentă suspendarea cursurilor în unitătile de învătămînt din judet, luni, 9 ianuarie, si marti, 10 ianuarie“, a declarat Viorel Stan, seful ISJ Neamt. Ideea întreruperii cursurilor a venit si din partea mai multor directori de scoli, care au analizat cum stau lucrurile si ce e mai bine de făcut pentru evitarea eventualelor incidente nedorite în care să fie implicati copiii. „La sate, situatia e mult mai complicată decît la oras, pentru că elevii sunt transportati în cele mai multe cazuri cu microbuzele scolare. Absenteismul ar fi fost foarte mare. Nu e de neglijat gerul pe care l-ar fi îndurat copiii, atît pe drumul spre scoală cît si în unele clase. Avem unităti unde încălzirea se asigură cu lemne. La minus 15 grade, pînă să se aducă temperatura de la interior cît să se asigure un minimum confort, e nevoie de măcar două zile de foc serios! Nu am fi reusit să îi tinem pe copii decît cu paltoane pe ei si mănusi în mîini, ori educatie în asemenea conditii nu se poate face“, declara ieri un director de scoală. Orele neefectuate în zilele de 9 si 10 ianuarie vor fi recuperate pînă la sfîrsitul anului scolar.



Roman si Tîrgu Neamt, sub asediul viscolului



În Roman, autoritătile au intrat în alertă încă de vineri, din prima zi de manifestare a viscolului. Sîmbătă după amiază, primarul interimar Lucian Micu s-a deplasat în teren pentru a vedea exact starea drumurilor care a constatat că în unele zone starea carosabilului si a trotuarelor nu era multumitoare. Astfel, a fost dată dispozitie să se intensifice actiunea de deszăpezire, fapt petrecut duminică dimineată, de la ora 4, în special manual, dar si cu ajutorul unui ATV cu lamă. „În cursul noptii s-a realizat continuitate pe toate traseele, ca măsură de a evita închetarea, mai ales pe artera Roman-Est, pe varianta Cucutei-drumul natioanal de la Lutca spre Sagna si partea cealaltă de la Fabrica de Cărămidă, apoi spre Strada Fabricii. S-a actionat cu 22 de utilaje si două sărărite. S-a consumat material antiderapant amestecat cu sare, cîte 40 tone, respectiv sare, nisip si inhibitor“, declara ieri Ionel Ciocan, directorul Rossal. La Tîrgu Neamt, vîntul puternic acoperea rapid căile de acces, zădărnicind eforturile celor implicati în actiunile de deszăpezire. Au fost prioritare căile principale de circulatie, inclusiv spre cartierele mărginase, pentru ca ambulantierii sau pompierii să poată ajunge. Primarul Daniel Harpa a anuntat si pe pagina sa de facebook numerele de telefon pentru sesizarea eventualelor probleme: „Am instituit Serviciul de Permanentă la primărie. De asemenea, la Centrul Sf. Teodora, persoanele aflate în situatii de urgentă pot găsi o masă caldă si cazare temporară. Pentru eventuale sesizări si/sau reclamatii, cetătenii au la dispozitie numerele de telefon 0233 661 115(Telverde, disponibil gratuit) si 0740 569 414(ofiterul de serviciu al Politiei Locale)“. Daniel Cucos, seful SVSU din subordinea primăriei monitoriza activitatea utilajelor din teren, tinînd permanent legătura cu primarul si vicele Vasile Apopei. Alături de angajatii si utilajele primăriei actionau si cei de la firma Eurosal, colaborîndu-se si cu Politia Locală. „S-au avut în vedere si traseele spre persoane pe care le stim cu probleme de sănătate, cum ar fi cazul unui bărbat, dependent de cărucior cu rotile, care stă undeva spre Ocea. Prioritară a fost si centura orasului, strada Castanilor, destinată traficului greu, pe care am păstrat-o circulabilă“, ne-a spus Daniel Cucos.



20 de turisti urcaseră ieri la cabana Dochia



Peste Valea Muntelui s-a asternut din plin zăpada, baierele cerului slobozind cu dărnicie în aceste zile noianul fulgilor de nea. Carosabilul soselelor s-a acoperit, mai cu seamă ieri, cu un strat gros si compact de zăpadă, îngreunînd într-o oarecare măsură traficul autoturismelor. Din fericire, nu au fost înregistrate evenimente rutiere, doar unele derapaje fără consecinte grave. Cît priveste turismul din zonă, acesta s-a desfăsurat fără retineri, punctele fierbinti al descinderilor fiind statiunile Durău, Izvorul Muntelui si Masivul Ceahlău. La cabana Dochia, ieri, se aflau 20 de turisti, care urcaseră pe traseul Lutul Rosu, iar la Durău erau vreo 15 turisti, ce au făcut scurte descinderi pînă la cabana Fîntînele si cascada Duruitoarea. Directia PNC si rangerii săi n-au tras „heblul“ privind escaladările, traseele marcate Lutul Rosu si Fîntînele putînd fi încercate doar de către cunoscători. „Asta, numai în conditiile în care primesc sfaturi si informatii despre situatia meteo din munte de la rangerii nostri aflati la Durău si Izvorul Muntelui“, a spus rangerul Constantin Andras, de la care am mai aflat că, la baza masicului Ceahlău stratul de zăpadă era ieri de 15-20 cm, iar pe platoul din vîrf de aproximativ jumătate de metru. Viscolul creează diferente si de peste un metru, constituind adevărate capcane. Personalul de la Administratia Parcului s-a aflat la datorie, atît în punctele fixe ale celor două porti de intrare în Masivul Ceahlău, cît si pe traseele, îndrumînd calea turistilor, ce-i drept, putini la număr fată de altădată. Revenind la viata satelor de pe Valea Muntelui, primii gospodari ai acestora, împreună cu utilajele din dotare, s-au aflat ieri la datorie. „Utilajul pentru deszăpezire aleargă continuu pe drumurile comunei si aproape nu se cunoaste. Dacă trece la deal, cînd se întoarce la vale drumul este din nou acoperit cu zăpadă. Totusi, deocamdată ceva mai greu, dar se poate circula“, a declarat primarul Gavril Lupu din Hangu. Aceeasi situatie si prin celelalte comune, norocul primarilor fiind buldo-excavatoarele achizitionate prin proiectele comunitătilor. „Actionăm cu utilajele din dotarea primăriei, de la ivirea zorilor, si chiar dacă ninge continuu, pe drumuri si ulite se circula destul de bine“, a declarat ieri Gheorghe Oniga, primarul de Bicaz Chei.



După viscol se lasă gerul năprasnic



Vremea rea nu se dă dusă, iar meteorologii au emis o nouă avertizare

cod galben, de ger, valabilă pentru întreg teritoriul tării pînă la finele

zilei de astăzi, 9 ianuarie. Specialistii atrag atentia asupra faptului că atît ziua cît si noaptea va fi deosebit de frig. Si astăzi, 9 ianuarie, va fi deosebit de frig, iar în zona noastră, la prînz, termometrele vor indica -11 grade. Minima noptii poate fi comparată cu valorile diurne si vor fi -12 grade. Sensibil mai bine va fi pe parcursul zilei de marti, 10 ianuarie, cînd pe fondul unui cer mai mult acoperit vor fi -9 grade ziua si cam -11 după lăsarea întunericului. Ziua de miercuri, 11 ianuarie, pare a ne aduce ninsori moderate, la valori termice cu mult mai blînde, -3 grade Celsius la amiază. Noaptea nu scăpăm de ger si din nou termomtrele vor indica -10 grade. Dacă prognoza nu dă gres cam de joi, 12 ianuarie, va fi cu mult mai bine din punct de vedere termic pentru că se va ajunge la o maximă la limita înghetului, zero grade, iar după lăsarea întunericului mercurul din termometre coboară numai pînă la valoarea de -6 grade.

