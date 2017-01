Urgenta spitalului, scandal national • un bătrîn a fost filmat jeluindu-se la usa CPU Roman, fără să fie băgat în seamă • filmuletul a devenit viral si a ridicat opinia publică în capul cadrelor medicale • „Îmi pare sincer rău că vedem o astfel de situatie care arată o lipsă a empatiei fată de o persoană în vîrstă aflată în durere“, a declarat Raed Arafat • conducerea spitalului si medicii arată o altă fată a lucrurilor • directorul medical sustine că dacă opinia publică si presa continuă pe acest caz, spitalul ar putea rămîne fără urgentisti • Cazul dramatic al unui bătrîn în vîrstă de 84 de ani, din comuna Ion Creangă, care a fost filmat cu telefonul mobil în vreme ce se tînguia la usa Centrului de Primire a Urgentelor (CPU) de la Spitalul Roman, cerînd ajutor, fără ca cineva să îl bage în seamă, a oripilat opinia publică si a stîrnit vîlvă în mediul virtual. Imaginile postate pe facebook, în care octogenarul, cu o sondă montată din cauza unei afectiuni la prostată, se rezeamă într-un băt, solicitînd sprijinul unui cadru medical, au stîrnit în egală măsură milă si revoltă la adresa personalului de la CPU. Filmuletul ridicat pe net a strîns deja aproape 1,7 milioane de vizualizări si a dus la o reactie imediată a autoritătilor locale, judetene si centrale. Imediat, a fost demarată o anchetă la nivelul unitătii sanitare, conducerea institutiei si personalul de la CPU, sustinuti de către alti medici si cadre din serviciile de urgentă prezentînd lucrurile într-o altă lumină. „În urma sesizărilor primite de la romascani cu privire la situatia unui bătrîn care s-a prezentat la CPU si care, conform declaratiilor martorilor, nu a primit îngrijirile medicale, primarul Lucian Micu a dispus luarea unor măsuri urgente. În cadrul Comitetului Local pentru Situatii de Urgentă de vineri seară, primarul Romanului a cerut conducerii spitalului să clarifice situatia si să pună pe primul loc pacientul. Reprezentantii unitătii medicale au demarat deja o anchetă internă, iar rezultatele acesteia vor fi comunicate în cel mai scurt timp“, a comunicat Primăria Municipiului Roman. Ministrul secretar de sat Raed Arafat si-a exprimat regretul fată de situatia de la Roman si, de asemenea, a solicitat clarificări. „Am vizionat filmul cu pacientul în vîrstă aflat în asteptare la compartimentrul de primiri urgente de la Roman. Îmi pare sincer rău că vedem o astfel de situatie care arată o lipsă a empatiei si a întelegerii din punct de vedere uman fată de o persoană în vîrstă aflată în durere. Am solicitat colegilor de la Roman să clarifice cele întîmplate în cazul respectiv si modul în care a fost acesta rezolvat. Chiar dacă vom afla că din punct de vedere medical acest caz a fost rezolvat corect, în final, aspectul uman va rămîne greu de explicat în fata unei astfel de situatii. Este posibil că în spatele usilor colegii se ocupau de un caz critic între viată si moarte, însă necesitatea ca o persoană să fie în zona de triaj si să aibă sub monitorizare continuă pacientii din zona respectivă este clară si prevazută în toate reglementările care le avem. Astept clarificările pe care le-am solicitat!“, a declarat Raed Arafat.



Medicii (se) explică



Conducerea Spitalului Municipal de Urgentă Roman a convocat sîmbătă, 7 ianuarie, o conferintă de presă în care a încercat să lămurească problemele legate de acest caz. „Este vorba de un pacient în vîrstă de 84 de ani, Ion Nistor, din comuna Ion Creangă, purtător cronic de sondă urinară pentru un adenom de prostată, neglijat urologic, care s-a prezentat la CPU pentru schimbarea sondei urinare. Numai în luna ianuarie, într-o săptămînă, a venit la CPU de trei ori, în luna decembrie a anului trecut de 6 ori, iar în luna noiembrie 2016 de sapte ori. În cursul zilei de 5 ianuarie, la ora 8.51 este condus de Serviciul de Ambulantă la spital, unde a fost consultat de medicul urgentist, care i-a recomandat analize: EKG, radiografie abdominală pe gol, ecografie abdominală, consult chirurgical si medical, fără a fi văzut de urolog, deoarece, după cum se stie, nu mai avem medic pentru această specialitate. După aceste investigatii si tratament recomandat în CPU si la domiciliu, pacientul a fost retrimis la domiciliu cu ambulanta. În cursul zilei de 6 ianuarie, pacientul cheamă din nou Ambulanta, care-l aduce la CPU la ora 11.25, unde asistentul din triaj îl preia si temporizează prezentarea la medic, deoarece cunostea cazul si nu a considerat că este o urgentă. La 12.22 este preluat de medicul urgentist care recomandă schimbarea sondei urinare, din cauza faptului că prezenta dureri locale si sonda se înfundase. După această nouă operatie este dirijat, din nou, spre domiciliu, fiind transportat de ambulantă“, a precizat Maria Andrici, manager al Spitalului Roman. Aceasta a mai precizat că pe 7 ianuarie, de la ora 8 la 14, la CPU s-au prezentat 42 de pacienti, din care un stop cardio-respirator pentru care s-au efectuat manevre de resuscitare, ce au necesitat resurse de personal si de timp, perioadă în care pacientii au fost nevoiti să astepte. Maria Tălmăcel, sefa CPU, a relatat că bătrînul nu-si luase medicatia recomandată. „A durat pînă a venit ambulanta noastră, care era prinsă în alte urgente, timp în care pacientul a asteptat în triaj. La un moment dat, bătrînul a dispărut fiind luat de persoane necunoscute nouă. Ce trebuie spus este faptul că este un pacient cronic, nu un caz social, are locuintă, pensie. Că nu stim noi să avem grijă de bătrînii nostri e altceva, dar o asemenea problemă nu o poate rezolva urgenta“. Medicul de familie din comuna Ion Creangă, Angela Bica, a explicat că bătrînul are probleme de sănătate accentuate si de lipsa la domiciliu a unor conditii igienico-sanitare corespunzătoare. „Este vorba de un bătrînel cu mai multe probleme medicale. Este un caz mai dificil. Si sotia lui este în vîrstă si la fel de neajutorată. Nu au copii si nu se prea înteleg cu rudele, cu exceptia a doi tinerei, care sînt si cei care apelează de fiecare dată la 112. El este dus de fiecare dată la CPU, dar nu-si ia medicamentele, considerînd că e nevoie de o singură pastilă care să-l facă tînăr. În rest, sustine că nu trebuie să ia prea multe pastile, cu toate că de cîte ori i se eliberează retetă cumpără medicamentele, dar nu le administrează. Sonda urinară trebuie normal schimbată la 3-4 săptămîni, or' lui i-a fost schimbată mult mai des, tinînd cont de frecventa cu care merge la CPU. Acasă are o igienă precară, pentru că nu acceptă ajutorul nimănui. Nici nu poate fi vorba de o eventuală institutionalizare, fără vointa lui“. Directorul medical Oana Onu consideră că atît pe retelele de socializare, cît si în presă, lucrurile au fost oarecum exagerate: „În opinia mea, dacă se va continua campania această de denigrare, ne vor pleca toti medicii de la Urgente. Doctorul Polizov a plecat deja, doctoritele Tălmăcel si Graur sînt si ele pe picior de plecare. Cine va acorda asistenta de specialitate dacă ne pleacă toti acesti medici specializati în urgente?“

