Monitorul de Neamt » Stiri Locale 30 Decembrie 2016 Elevii, iată de ce sînt atrasi • este tot mai căutat profilul mecanic auto • sînt si elevi interesati de prestigiul liceului pe care vor să îl urmeze • scolile profesionale devin tot mai căutate • cert este că adolescentii vor să aibă o calificare • Elevii nemteni aflati în clasa a VIII-a si-au exprimat, în scris, în cadrul unei cercetări în toate unitătile cu clase de-a VIII-a (118 unităti în total - 83 din mediul rural si 35 din mediul urban, răspunzînd întrebărilor 4.351 de elevi - 2.800 de la tară si restul de la oras) optiunile de viitor. Cu cîteva exceptii, ei si-au exprimat dorinta de a urma studiile la un liceu din judet, prima unitate aflată în sfera lor de interes fiind Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra Neamt, la care ar vrea să ajungă în clasa a IX-a 350 de copii - 261 din mediul rural si 89 din urban. Foarte atractiv este si pentru Colegiul National Calistrat Hogas, unde ar vrea să devină colegi 327 de elevi - 124 de la sate si 203 de la orase. Deja se poate vedea schimbarea optiunii elevilor după mediul de unde provin, cei din rural preferînd studiul la oras dar la liceu tehnologic, fată de cei din urban, care preferă unităti cu staif, teoretice. Tot a doua optiune - fiind la egalitate cu Hogasul, este Colegiul National Stefan cel Mare Tîrgu Neamt (cele 327 de optiuni vin de la elevii de la sate - 194, si doar 133 de la tîrgnemteni. Colegiul Roman Vodă se mentine în preferintele copiilor - 324 dintre ei dorind să îsi urmeze studiile acolo - 118 elevi de la sate vor să devină romanvodisti si restul sînt din municipiu. Cea mai mare căutare a unei unităti din oras de către copii de la sate se dovedeste a fi Colegiul Tehnic Ion Creangă - 315 optiuni, din care 276 de la sate, urmat de Colegiul Tehnic Miron Costin, cu 229 de optiuni, 197 provenind de la sate. Pe locul VI se situează Raresul, unde din 184 de optiuni, doar un sfert provine din rural, urmat de Colegiul National de Informatică, unde situatia este cam aceeasi.



Factori care influentează decizia în alegerea traseului scolar si profesional



În judet, în anul scolar 2017-2018 vor functiona 40 de colegii si licee, unele dintre ele, după cum arată statisticile, urmînd a-i scolariza pe elevii care îi au si în momentul de fată. E cazul liceelor din Săbăoani, Borca, Pipirig, Dămuc, Adjudeni, Petricani etc, unde nici un elev nu a spus că ar vrea să îsi schimbe scoala din clasa a IX-a. În afara optiunilor pentru liceele din judet, 29 de repondenti au ales licee din afara judetului (3 din mediul rural si 26 din mediul urban), pentru unele specialităti cum ar militar si politie. Reprezentantii Centrului Judetean de Resurse si Asistentă Educatională sustin că se observă care au fost factorii care au influentat decizia elevilor în alegerea traseului scolar si profesional. „Aptitudinile personale au o influentă mai mare în luarea deciziei (60,45 % din repondenti au ales acest factor). Putem deduce că elevii au beneficiat de activităti de descoperire a aptitudinilor si intereselor profesionale în cadrul orelor de consiliere si orientare, dar si prin autocunoastere. Prestigiul liceului unde doresc elevii să-ti continue studiile reprezintă un alt factor important în alegerea traseului educational, 27,49% din repondenti alegînd acest factor. Apropierea de casă a liceului/ scolii profesionale reprezintă pentru elevi în proportie de 14,82% un alt factor care a influentat decizia în carieră. Aproape 11,74% din repondenti au ales ca factor de decizie perspectiva financiară a specializării/ calificării obtinute prin finalizarea studiilor de a acest nivel. Recomandările persoanelor din anturajul elevilor contribuie la influentarea deciziei privind optiunile scolare si profesionale într-o pondere de 20,5%. Comparativ cu anul trecut se observă acelasi clasament al factorilor de decizie privind traseul educational. Se mai observă că în comparatie cu anul trecut scolar a scăzut putin influenta familiei si prietenilor si a crescut influenta profesorului diriginte si a consilierului scolar (psihologul scolar)“, se precizează în raportul CJRAE.



Optiunile principale ale elevilor din unitătile scolare rurale



Pe zona Piatra Neamt, primele 3 specializări/calificări se dovedesc a fi mecanic auto (81 alegeri), matematică-informatică (73 alegeri), stiinte sociale (63 alegeri), ar primele trei licee pentru care optează viitorii absolventi de gimnaziu sînt Liceul Tehnologic Economic Administrativ (220 alegeri), Colegiul National Calistrat Hogas (73 alegeri) si Colegiul National Gheorghe Asachi (68 alegeri). În zona Roman, primele 3 specializări/calificări sînt: mecanic auto (117 alegeri), matematică-informatică (66 alegeri), stiintele naturii (51 alegeri). Primele 3 licee pentru care optează elevii de clasa a VIII-a sînt: Colegiul Tehnic Miron Costin (156 alegeri), Colegiul National Roman Vodă (103 alegeri) si Colegiul Tehnic Petru Poni (73 alegeri). În zona Tîrgu Neamt - primele trei specializări/ calificări: matematică - informatică (91 alegeri), tehnician în turism (63 alegeri), filologie (59 alegeri), iar rimele trei licee pentru care optează: Colegiul Tehnic Ion Creangă (237 alegeri), Colegiul National Stefan cel Mare (169 alegeri) si Liceul Vasile Conta (57 alegeri). Zona Bicaz - primele trei specializări - calificări: matematică - informatică (65 alegeri), stiintele naturii (44 alegeri), stiinte sociale (34 alegeri), iar primele trei licee pentru care optează elevii: Liceul Mihail Sadoveanu Borca (84 alegeri), Liceul Carol I Bicaz (78 alegeri) si Colegiul National Calistrat Hogas (31 alegeri). „În concluzie, comparativ cu anul scolar trecut, numărul de elevi care aleg calificări prin scoala profesională este în crestere cu un procent de 3,08%. Tot în crestere sînt si optiunile pentru filiera teoretică, atît real, cît si uman, cu aproximativ un procent. În scădere fată de anul trecut sînt optiunile pentru Filiera Tehnologică-Resurse naturale si protectia mediului cu 1,45%. Se observă că în topul preferintelor pentru calificări oferite de scoala profesională se află calificarea de mecanic auto, urmată de ospătar/chelner/vînzător în alimentatie si cofetar-patiser. Se mentin în topul preferintelor la filiera vocatională specializările fotbal si învătători-educatoare, comparativ cu anul trecut scolar. Si în cazul profilului servicii rămîn aceleati specializări preferate: tehnician în activităti economice, tehnician în turism si coafor-stilist. În alegerea domeniului protectia mediului si resurse naturale, tot elevii din mediul rural au fost cei care au avut cele mai multe optiuni. Astfel se remarcă preferinta elevilor din mediul rural pentru specializarea/calificarea de tehnician în silvicultură si exploatări forestiere, urmată de tehnician ecolog si protectia calitătii si tehnician analize si produse alimentare, spre deosebire de elevii din mediul urban care au avut alegeri mai multe pentru tehnician analize si produse alimentare, urmată de specializările tehnician ecolog si protectia calitătii si tehnician veterinar. Pentru domeniul tehnic, elevii repondenti au preferat anul acesta specializări/calificări precum: tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii, tehnician în instalatii electrice si operator tehnică de calcul, spre deosebire de anul trecut cînd preferintele lor au avut în vedere alte specializări (în ordine descrescătoare a numărului de alegeri): tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii, tehnician electromecanic si tehnician industria textilă. Făcînd abstractie de filiere si profile, primele 3 specializări alese de elevi la nivel judetean sînt: matematică-informatică (11,05% din total repondenti), stiinte sociale (9,58% din total repondenti) si stiintele naturii (8,94% din total repondenti). La nivel rural situatia alegerilor se schimbă: mecanic auto, matematică-informatică si stiintele naturii. Pentru nivelul urban alegerile sînt diferite: matematică-informatică, stiinte sociale si stiintele naturii.Se observă o usoară tendintă de crestere a influentei specialistilor (profesor-diriginte, psiholog scolar), ceea ce demonstrează că elevii încep să aleagă traseul scolar la recomandările si îndrumările specialistilor, în deplină concordantă cu aptitudinile, interesele profesionale si rezultatele scolare“, se mai precizează în respectivul raport.

Comentarii la acest articol: Adăugat de haralambie la data 30.12.2016 20:16 Elevii sunt atrasi de ceea ce sunt dar piata cauta altceva

De ce trebuie sa lasam doar elevii sa opteze si sa aleaga?De ce nu ne uitam si la agentii economici care cer licee si scoli profesionale pentru meserii care sunt pe cale de disparitie.Sa privim spre specializarea tehnician proiectant produse finite din lemn.Este unica in judetul Neamt si o intalnim doar la Colegiul Tehnic Forestier.Cu toate acestea,factorii decizionali de acolo sunt pe cale sa desfiinteze acest domeniu,pe motiv ca elevii nu opteza pt asa ceva.Desi s-au obtinut rezultate remarcabile in domeniu pe la concursuri si olimpiade,desi exista resurse si baza materiala,desi exista cerinte din partea agentilor economici,ei bine anul trecut nu s-a facut clasa de a IX a pe asa ceva si este posibil ca figura sa se repete...Pacat!