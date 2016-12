Pinalti n-are deloc liniste în puscărie • Gheorghe Stefan a depus pe rolul Tribunalului Bucuresti o contestatie la executare • cererea se va judeca de Bobotează • în aceeasi zi are termen la acordul de recunoastere a vinovătiei în alt dosar • fostul primar a fost încarcerat pe 3 octombrie pentru o pedeapsă de 6 ani de închisoare • Gheorghe Stefan, fostul primar de Piatra Neamt, încarcerat de pe 3 octombrie pentru 6 ani de închisoare în dosarul Microsoft, nu are tihnă după gratii. La circa două luni de la intrarea în penitenciar, pe 15 decembrie, el a depus pe rolul Tribunalului Bucuresti, o actiune care are ca obiect contestatie la executare. A fost stabilit termen de Bobotează, pe 6 ianuarie anul viitor, cînd Pinalti îsi va expune motivele în fata judecătorilor, care ar putea să-i admită, sau să-i respingă cererea. Rămîne de văzut care va fi rezultatul, dar în aceeasi zi Gheorghe Stefan are o altă întrevedere cu judecătorii de la aceeasi instantă. El a cedat în fata multiplelor acuze de coruptie si în dosarul „Bani pentru partid“, a încheiat un acord de recunoastere a vinovătiei cu procurorii, care însă trebuie consfintit de judecători, primul termen fiind tot pe 6 ianuarie. În această din urmă cauză, Pinalti a fost acuzat de trafic de influentă si folosirea influentei functiei de conducere într-un partid politic, în scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. După ce a ajuns în penitenciar s-a înteles cu anchetatorii pentru o pedeapsă de trei ani de închisoare, cel mai probabil datorită faptului că asa cum chiar el spunea, „Ce nu te omoară te întăreste, dar cu sigurantă «Beciul domnesc» te înmoaie“. Conform DNA, în perioada 2009 – 2012, Pinalti, în calitate de vicepresedinte al PDL, partid aflat la guvernare, în scopul obtinerii de sume de bani atît pentru el, cît si pentru partid, si-a folosit în mod direct influenta detinută în mediul politic si a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea unei companii nationale din domeniul energiei o anumită persoană. Stefan i-a conditionat mentinerea în functie dacă vor fi atribuite societătii reprezentate de un om de afaceri din anturajul sau o serie de contracte de achizitii servicii si produse IT. Prin încheierea de contracte de către respectiva companie natională – prin licitatii trucate – cu firma omului de afaceri, acesta din urma a transferat din contractele respective o anumită sumă de bani la partid, reprezentînd un procentaj prestabilit din valoarea contractelor. „În paralel, inculpatul Stefan Gheorghe i-a promis omului de afaceri că va interveni la directorul companiei, astfel încît firma sa să cîstige licitatiile publice organizate, iar în schimb, a pretins si a primit un procentaj cuprins între 10 si 25% din valoarea fiecărui contract astfel încheiat, primind pentru sine si pentru formatiunea politică din care făcea parte suma totală de aproximativ 10.000.000 lei (circa 2.350.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns la Blaga Vasile (trimis în judecată de procurorii anticoruptie la data de 28 noiembrie 2016), care cunostea dinainte mecanismul descris anterior si cu care a fost de acord“, conform DNA.

