Datini si obiceiuri pe plaiurile haiducilor • pe 18 decembrie, la căminul cultural din Ceahlău a avut loc o manifestare traditională de datini si traditii de sărbători • în comuna învecinată, la Grinties, s-a desfăsurat cea de-a patra editie a festivalului Cîntec si colindă pe plaiul haiducilor n

Iarna a sosit mai greu la poalele Ceahlăului, desi aici, în mijlocul muntilor, iernile bătrînilor nostri erau atît de aspre, de trosneau fagii din păduri si se putea trece cu carul pe gheata Bistritei, sau mai încoace, pe lac, de la Hangu pînă la Ceahlău. Zăpada a fost subtire si îngrămădită de vînt prin colturi, dar toate acestea n-au împiedicat Crăciunul să fie sărbătorit în spiritul său. Sînt tot mai putini copiii care pornesc în seara de Ajun pe la case cu colindul, cu Steaua sau cu Irozii. Dar încă se mai aud zurgălăi pe ulite si asta nu-i putin lucru, si, de asemenea, alaiuri de colindători cu chitare, muzicute si acordeoane. Un rol important în păstrarea traditiilor îl au scolile, sprijinite sau nu de primării si consilii locale, si din efortul lor se desfăsoară an de an festivaluri bogate în participanti, de pe meleaguri nemtene, dar si din judete alăturate. Scoala si comuna Ceahlău au început înainte de sărbători: pe 18 decembrie au tinut un deja traditional festival, cu participanti cu nume, atrasi de mirajul Ceahlăului, cu culmile sale îngropate în zăpezi. Si, spre încîntarea spectatorilor, care au umplut sala de cămin cultural cu ore înainte de spectacol, au venit ursii de la Comănesti, judetul Bacău, corul bărbătesc de la Bogdănesti, judetul Botosani, alaiul de traditii de la Mărgineni, dar si colindători din comunele din jurul Ceahlăului. Evidentiem efortul dascălilor scolii ceahlăuane, pe directoarea Liliana Ciucanu, care au organizat festivalul si au oferit un superb cor de colindători. În localitatea alăturată, Grinties, anul acesta a fost cea de-a patra editie a unui festival numit Cîntec si colindă pe plaiul haiducilor, dat fiind faptul că grintiesenii au devenit cunoscuti în ultimii ani printr-o Bandă a lui Bujor, o piesă de teatru folcloric care a impresionat si pe celebrul Cristian Tabără care le-a dedicat o emisiune Exclusiv în România. Si dacă Dumnezeu ne ajută, dorim să convingem autoritătile locale si nu numai, ca la Grinties, la început de toamnă să avem un Festival al haiducilor. Si cum să nu fie aici, cînd celebrul Vasile cel Mare aici îsi avea sălasul: „Toată vara-n Grinties/ si iarna stoler la Iesi!“ Si tot aici a fost împuscat Ion Pietraru, celebrul haiduc din vremea lui Mihail Sturdza sau banditul Pleoacă la începutul regimului comunist. A treia zi de Crăciun festivalul grintiesean a primit pe scena sa ansamblurile folclorice din comunele învecinate harghitene, Tulghes si Corbu, o traditie, am putea spune, de mai multe veacuri, românii de aici tinîndu-se aproape, în ciuda unor nedrepte si vremelnice granite. Si de această dată, au venit la Grinties în alaiuri mari, de la copii de grădinită si pînă la bătrîni fluierasi. Reprezentantii Casei de Cultură din Târgu-Neamt au încîntat prin dansurile populare oferite, solo-urile bărbătesti, făcînd să tremure podelele scenei. Grintiesul a oferit festivalului si două tinere talente: Anastasia Cotârgăsanu, clasa a III-a, laureată a mai multor concursuri de muzică usoară, si care ne-a demonstrat că excelează si în cîntul popular, la fel ca Antonia Răschitor, clasa a V-a, cu succese deosebite în muzica populară, căreia îi dedică multe, multe ore zilnice. Rapsodul popular Cătălin Popovici (teolog si pictor bisericesc totodată), a însotit cu fluierul si chitara un grup de mici colindători, ce au bucurat multe case de gospodari de Crăciunul acesta, cu demonstratii de virtuozitate si la Piatra-Neamt, unde au fost invitatii institutiilor centrale judetene. Sufletul manifestării a fost George Sărluceanu, un pop-rocker, cu state vechi în formatii cunoscute (precum Spin), devenit grintiesean prin adoptie si care de această dată nu s-a ocupat doar de sonorizări, ci a urcat pe scenă cu grupul său de învătăcei, mici chitaristi de 6-8 ani. Iar micii chitaristi au împrumutat entuziasmul scenic al mentorului, bucuria de a cînta si o gestică mai mult decît încîntătoare. Primăria si Consiliul Local Grinties speră la o nouă editie la fel de bună. Sperăm că au înteles mesajul nostru si nu vor precupeti nici un efort pentru Festivalul haiducilor, căci aici, lîngă granita veche, a fost plaiul lor. Si urmare a unor astfel de eforturi la care să contribuie întreaga comunitate, festivalul din iarna viitoare va fi cu mult mai reusit, conturat în jurul a ceea ce putem numi un brand al haiducilor din muntii Neamtului.

Articol afisat de 298 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Daniel DIEACONU, Ion ASAVEI)