Escrocii de la cazino au sentinte cu suspendare • trei indivizi care foloseau dispozitive speciale pentru a măslui jocurile de noroc au primit pedepse cu suspendare • ei au de achitat daune de 12.500 de lei • Trei inculpati care foloseau dispozitive speciale pentru a măslui jocuri de noroc de la săli specializate au primit pedepse cu suspendare de la magistratii Tribunalului Neamt. Florin Datcu, din Iasi, cel care utiliza dispozitivele măsluite, are o condamnare de doi ani si o lună de detentie, Cristinel Mocioi, din Tîrgu Jiu, cel care confectiona dispozitivele, a primit doi ani de închisoare, iar Vivi Olariu, din Iasi, are cea mai mică sanctiune, trei luni. Judecătorii au mai dispus confiscări de 2.000 de lei, iar primii doi inculpati trebuie să achite daune care însumează 12.500 de lei. Ei au fost inculpati de procurorii DIICOT Neamt pentru acuze de furt calificat, accesare fără drept a sistemelor informatice, aderare la o asociere infractională, în diverse forme de participatie. Faptele au avut loc în 2011, iar pentru dovedirea activitătii infractionale anchetatorii au folosit drept lucrători sub acoperire doi salariati ai părtii vătămate, firma Proiecte Imobiliare. Practic, cei doi le cîntau în strună acuzatilor, rupeau sigiliile de la aparatele de joc, înlocuiau dispozitivele electronice ale jocurilor cu cele măsluite si încasau o parte din banii obtinuti prin combinatia norocoasă. Totul era cu acordul anchetatorilor, dar si al patronului. Datcu a fost retinut pe 8 octombrie 2011, pe cînd iesea de la sala de jocuri de noroc de pe bulevardul Republicii din Piatra Neamt avînd asupra lui 20.000 lei noi. Atunci au avut loc descinderi simultane ale oamenilor legii la sălile de joc ale firmei păgubite din Piatra Neamt si Roman. La perchezitii, întreaga aparatură unde sigiliile au fost violate si s-a umblat în interiorul aparatelor de joc a fost ridicată. Dispozitivele care schimbau sansele de joc în favoarea celui care le utiliza erau confectionate de Mocioi, care le expedia către Datcu la cererea acestuia din urmă. Ieseanul îi datora apoi 20% din cîstig. După anumite scheme prestabilite sansele de joc ale celui care utiliza aparatul măsluit cresteau exponential si jucătorul reusea să obtină cîstiguri nesperate. Operatorii salariati ai victimei au fost instruiti să le facă pe plac acuzatilor, în special lui Datcu, care la momentul la care a fost prins a venit însotit de Olariu. Acesta a manipulat fără drept acceptatorul de bancnote al ruletei. Firma romascană a fost parte civilă în procesul penal cu 11.500 de lei.

