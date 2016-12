Uite că... se poate Departe de mine gândul că m-as putea socoti o fecioară neprihănită. Păcate? Câte vrei. Dar uite că păcatul ăsta al fumatului nu l-am avut. Si dacă nu l-am avut, spun cu inima pe inimă că, în toată viata mea, nu stiu dacă am fumat cu totul si cu totul două pachete de tigări. M-am „prostit“ - cum am spus întotdeauna - la vreo nuntă ori altă petrecere, ca să nu mă dau rusinat de cei din jur. Ba, ca să nu mint, îmi aduc aminte că eram ditamai student la medicină. M-am certat odată cu prietena (că certurile între iubiti, se stie, sunt ca ploile de vară), câteva zile nu ne-am mai văzut si încercările mele de împăcare păreau să nu aibă nici un efect. Plin de îngrijorare că despărtirea ar putea fi definitivă, am ticluit un plan numai bun de dus la îndeplinire si fără gres: am cumpărat un pachet de tigări ordinare, Mărăsesti, care miroseau cale de o postă si am tras adânc niste fumuri, am dat peste cap o cinzeacă de trăscău, mi-am compus alura de vicios până-n prăsele si m-am prezentat în fata iubitei. Cum să nu vadă că dorul de ea mă împinsese pe calea păcatului si să se grăbească la împăcare?

Da' ce... parcă mi-a mers? Întrevederea a fost scurtă, calitătile ei de chimistă si-au spus cuvântul, m-a mirosit si m-a evaluat dintr-un foc si mi-a trântit usa-n nas. Abia după ce m-a văzut depărtându-mă, a deschis-o si mi-a aruncat de departe: du-te si mai ia niste lectii de teatru! Nici să se putea afront mai mare, asa că am căutat - si din fericire, am găsit - alte mijloace de împăcare. Care au avut efect, dar de tigară nu m-am mai apropiat niciodată. Mi-a venit în minte episodul adolescentin, petrecut cu multă vreme în urmă, când am constatat, cu mare surpriză si nu mai putină plăcere si bucurie, ba cu entuziasm, că am uitat cu totul, cu totul (repet) de fumatul ăsta de care m-am izbit decenii la rând. Nici nu mi-am putut închipui că putem scăpa de asemenea povară, cu atât de multe probleme care, chiar dacă nu erau ale mele direct, existau în jurul meu si al vietii mele. Ce simplu! Parcă nici n-ar fi existat. Rareori mai văd câte un rătăcit ca vai de lume, plasat într-un spatiu deschis, ca să nu încalce legea, care trage din tigară de parcă ar veni sfârsitul lumii si nu mai are vreme să ajungă la chistoc. Ce bine ar fi dacă am putea scăpa (nici „eradica“ n-ar fi nepotrivit) la fel de simplu, de atâtea si atâtea poveri si practici care ne fac zilele si viata amară!

Articol afisat de 191 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Virgil RĂZESU)