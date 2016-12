Monitorul de Neamt » Stiri Locale 29 Decembrie 2016 Ne-a cutremurat! Riscuri în Neamt • seismul ce a avut loc în noaptea de marti spre miercuri s-a simtit destul de puternic si în Neamt • n-au fost incidente majore, dar o romascancă si-a luxat umărul în încercarea de a iesi din casă • cutremurul a stîrnit intense comentarii pe retelele de socializare • judetul nu prezintă risc major în caz de seisme, doar zona Roman fiind mai expusă • în ani, inundatiile au fost nedoritele evenimente ce au produs mari pagube •

Cutremurul cu magnitudinea de 5,4 grade pe Scara Richter, înregistrat ieri, 28 decembrie, la ora 1.21, i-a zgîltîit serios pe nemteni, indiferent că locuiau la case sau la blocuri, însă nu a mai stîrnit isterie, ca acum trei luni. Cei care nu dormeau la acea oră sau care s-au trezit din cauza zguduiturilor au preferat retelele de socializare în minutele ulterioare miscării telurice pentru a-si exprima spaima si, în egală măsură, bucuria de a nu se fi întîmplat ceva mai grav. Unii au povestit că, la început, s-a auzit un vuiet puternic, în linistea noptii, după care a început o miscare de doar cîteva secunde, în plan orizontal, care s-a terminat violent si la fel de brusc. În timpul cutremurului din noaptea de 27 spre 28 decembrie o singură persoană a fost adusă la Centrul de Primire Urgente (CPU) de la Spitalul Roman, fiind diagnosticată cu un atac de panică si o luxatie de umăr. „Imediat după producerea cutremurului, la CPU s-a prezentat o singură persoană care, în urma cutremurului, a făcut un atac de panică. Aceasta este o femeie în vîrstă de 39 de ani, care, locuind la primul etaj al unei vile, s-a panicat, a alunecat pe scări si si-a luxat umărul. Pacienta s-a prezentat la spital nu neapărat din cauza gravitătii atacului de panică, ci, în special pentru a-i fi redusă luxatia“, a declarat Maria Andrici, managerul Spitalului Roman. Aceasta a mai precizat că pacienta, după ce medicii i-au imobilizat umărul, a părăsit unitatea. Reamintim faptul că, la cutremurul anterior, din luna septembrie, la CPU s-au prezentat opt persoane cu atacuri de panică, în general bătrîni cardiaci. Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Petrodava Neamt a intrat în alertă după seismul catalogat de intensitate medie. „La ora 01:20:55, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,4 pe scara Richter, la adîncimea de 97 de kilometri, în zona seismică Vrancea, în urma căruia la nivelul judetului Neamt nu au fost semnalate victime sau pagube materiale. Prin Serviciul National Unic 112 s-au primit două apeluri cu privire la atacuri de panică: o persoană din Grumăzesti si o persoană din Roman care a solicitat o ambulantă si a fost transportată la spital. Două echipaje din cadrul Detasamentului de pompieri Roman au executat misiuni de cercetare post-seism în zonele posibil a fi afectate din municipiu, nefiind constatate constructii avariate“, a anuntat conducerea ISU Neamt.



Cam feriti



În Neamt, nu prea ar fi motive de panică, judetul fiind catalogat ca unul cu risc seismic mic, doar zona Roman fiind ceva mai expusă. Cum este destul de dificil să prevezi o catastrofă naturală, autoritătile au efectuat periodic diverse studii pe tema „ce-ar fi dacă“, au fost create scenarii ipotetice pentru diverse cazuri si modul în care se va actiona. Concluziile trase nu sînt de natură de a îngrijora populatia. Evenimentele care au creat probleme în decursul anilor au fost inundatiile si alunecările de teren. Revenind la seisme, în prezent, cele mai periculoase zone pentru locuitori sînt orasele Bucuresti, Ploiesti, Buzău, Focsani sau Iasi si toate zonele cuprinse între ele, urmate în topul intensitătii de Roman, Bacău, Pitesti, Giurgiu si toate zonele din împrejurimile lor. Potrivit istoricului seismografic din România, judetele Timis, Caras Severin si Satu Mare si Constanta sînt cele mai sigure locuri, precum si granita dintre judetele Suceava si Maramures. Aproape la fel de sigure sînt zonele cuprinse între Oradea, Cluj, Deva si Bistrita, Tîrgu Mures, Piatra Neamt sau Suceava. Dincolo de riscul dat de activitatea seismică, în prezent autoritătile atrag atentia si în ceea ce priveste problema calitătii constructiilor. În întreaga tară există multe clădiri prea vechi pentru a rezista miscărilor seismice, unele dintre ele adăpostind sedii comerciale sau institutii. În România nu au existat coduri solide de proiectare antiseismică mai devreme de 1963. Acestea s-au înăsprit prima oară după cutremurul din 1977 si a doua oară, după cele trei din vara anului 1990. Azi, exigentele sînt si mai mari. Totusi, dincolo de ce există pe hîrtie, nimeni nu poate sti cum si cît s-a respectat din aceste coduri. Cu toate acestea, constructiile ridicate după revolutie ar trebui să reziste măcar într-un procent mare, în cazul unui cutremur. Singura metodă pentru a afla cu certitudine cît de bine sînt construite aceste blocuri noi ar fi expertizarea tehnică, numai că o asemenea procedură este anevoioasă si scumpă.



Spitalul Vechi...



În prezent, clădirile sînt încadrate în trei clase de riscuri (I - imobilele încadrate aici prezintă pericol major de prăbusire în cazul unui sesim mai mare de 7 grade pe scara Richter - aici intră de regulă clădiri construite înainte de 1940; clasa II - aici intră imobile pentru care posibilitatea de prăbusire este mică, dar un seism major poate afecta elementele de compartimentare, scările, fără însă a pune în pericol structura de rezistentă; clasa III - clădiri care pot suferi avarii minore în cazul unui seism, putînd cădea tencuiala, pot apărea fisuri si crăpături la pereti, fără ca viata locatarilor să fie în pericol). În Piatra Neamt sînt circa 20 de imobile încadrate cu risc seismic, la fel stînd situatia si la Roman, ele fiind în clasa III. O situatie mai aparte este în cazul Spitalului Vechi din Piatra Neamt, care functionează într-o clădire ridicată în perioada interbelică, în 1935. Imobilul este degradat si prezintă riscuri în caz de cutremure, adică se poate prăbusi, avînd

structura de rezistentă afectată, iar fundatia cu probleme. Studii făcute cu ani în urmă arătau că ar fi mai ieftin ca pavilionul să fie dărîmat si construit altul, decît să fie reabilitat. În urma expertizelor făcute s-a stabilit că în urma cutremurelor mari din ‘40, ‘77, ‘86 si ‘90 clădirea a fost afectată, apărînd fisuri în diafragmele de zidărie, în parapeti, socluri si tavane. Pardoselile prezintă fisuri la toate etajele, fiind infiltratii în grupurile sanitare si în subsolul spitalului.



Barajul



Asa cum spuneam mai sus, inundatiile si alunecările de teren au fost calamitătile care au afectat judetul. În urma unui studiu, efectuat de către specialisti de la Institutul de Studii si Proiectări Hidroenergetice Bucuresti, ipotezele de calcul pentru stabilirea zonelor inundabile au fost fixate după cum urmează: aparitia unor debite catastrofale, producerea unor avarii medii si avarierea gravă a barajelor sau digurilor amenajărilor hidrotehnice. Pentru barajul Izvorul Muntelui s- au presupus trei ipoteze, respectiv o avariere a barajului pe 25% din înăltime (24,4 m) si 25% din lătime (50 m); avariere pe 50% din înăltime (48,9 m) si 50% din lătime (100 m); avariere pe 75% din înăltime (73,3 m) si 75% din lătime(150 m). În opinia specialistilor, unda maximă de inundatii care poate produce avaria în lant a celorlalte baraje din aval pe rîurile Bistrita si Siret, ar fi produsă de avarierea Barajului Izvorul Muntelui. Astfel, în ipoteza unei catrastofe la acumularea de la Bicaz, cu bresă de 75% pe lătime si înăltime, unda ar parcurge distanta de 260,7 km, pînă la confluenta cu Dunărea, în 12 ore. La Pîngărati, valul ar ajunge în 19 minute, la Vaduri, în 24, la Bîtca Doamnei în 32, la Captarea Piatra Neamt (fosta Reconstructia) în 36, iar pe teritoriul Bacăului, la Racova în 96 de minute, la Gîrleni în 107 secunde, la Lilieci în aproximativ 126, la CHE Bacău în 147, la Galbeni în 177, la Răcăciuni în 217, la Beresti în 274, la Călimănesti, judetul Vrancea, în 362. Calculul ipotetic pentru înăltimea valului produs, la 75% avariere, este estimat la 60 de metri în aval de Barajul Izvorul Muntelui. Ar urma ca înăltimea undei de viitură să scadă treptat, ajungînd la Pîngărati - 28 m, la Vaduri - 31 m, la Bîtca Doamnei -19,5 m, la Reconstructia - 19,8 m, la Racova - 9,7 m, la Gîrleni-9,6 m, de la Lilieci pînă la Baza de agrement Bacău aproximativ 8,3 m, la Galbeni - 6,2 m, la Răcăciuni si Beresti - 6,6 m, la Călimănesti - 12,4 m, iar la confluenta cu Dunărea - 5,42 m. Calculele mai arată că pe teritoriul judetului nostru, mai multe localităti ar putea fi inundate în urma avarierii barajului. În ipoteza în care barajul ar fi avariat pe 50% din înăltime si lătime, atunci înăltimea undei va scădea cu 1-14 m în diverse amplasamente, iar dacă avarierea ar fi pe 25 %, unda ar scădea cu 1 - 34 de metri. Dincolo de aceste calcule care provoacă fiori, autoritătile sînt de părere că o eventuală avarie la barajul de la Bicaz este putin probabilă si că studiile efectuate sînt absolut necesare.



Zone cu risc de inundatii si alunecări de teren



Zonele cele mai expuse inundatiilor, în ordinea frecventei producerii acestora, sînt comuna Piatra Soimului - pe pîraiele Calu si lapa, Girov si Roznov - pe rîul Cracău, Borlesti - pe pîrîul Nechit, Hangu pe pîraiele Hangu si Audia, Bicazu Ardelean - pe pîraiele Jidan si Bistra, Bicaz Chei - pe pîrîul Ivănes, Grinties Borca, Farcasa si Poiana Teiului - pe rîul Bistrita, datorită fenomenului de zăpor. Specific Neamtului, în special în zona de munte, este producerea de precipitatii abundente în intervale de timp scurte care au un timp mic de concentrare din cauza pantei mari a versantilor dar si a tăierilor masive din fondul forestier. Inundatiile sînt în multe cazuri amplificate de activităti umane: depozitarea de materiale si deseuri pe maluri care sînt antrenate la ape mari si produc blocaje în special la traversări; reducerea sectiunii de scurgere prin executarea de lucrări de traversare, executarea de constructii neautorizate în zonele inundabile ale cursurilor de apă, în mod special împrejmuiri si anexe gospodăresti. Zonele cu potential ridicat de producere a alunecărilor de teren din judet se găsesc pe teritoriul localitătilor Piatra Neamt, Bicaz (Izvorul Alb, Potoci), Bicazu Ardelean, Bîra, Borlesti, Botesti, Dobreni, Dulcesti, Făurei, Icusesti, Moldoveni, Păstrăveni, Răucesti, Războieni, Români, Sagna, Stefan Cel Mare, Tupilati si Urecheni. În ceea ce priveste zonele cu potential mediu de producere a alunecărilor de teren ele se găsesc la Agapia, Băltătesti, Borca, Ceahlău, Farcasa, Gîrcina (Cuejdel), Hangu, Ion Creangă, Piatra Soimului, Pipirig (Dolhesti, Pluton), Poiana Teiului (Petru Vodă) si Tasca (Tasca Deal si Hamzoaia).



Revărsarea Siretului, pagube imense



Cea mai mare catastrofă ce le-a fost dat nemtenilor s-o trăiască în ultimii 50 de ani, dacă nu mai mult, a fost revărsarea Siretului din vara lui 2008. Apele au înghitit la propriu comunele Ion Creangă, Horia, Gădinti, Sagna, Tămăseni, Doljesti si o parte din cartierul Nicolae Bălcescu, din Roman. De pe 25 iulie 2008, cîteva zile au însemnat pentru zeci de mii de oameni clipe de încordare extremă, de luptă cu „fluviul de deznădejde“ care le-a luat agoniseala de-o viată, le-a năruit gospodăriile, făcîndu-le una cu nămolul adus de apă si înecîndu-le animalele. N-au fost victime umane, dar pentru a reflecta dimensiunea dezastrului amintim doar că Siretul, de la un debit de circa 100 mc/s a ajuns în timpul revărsării la peste 2.000 mc/s. În cifre, inundatiile de pe Valea Siretului au dus la evacuarea a 9.433 de persoane, aproximativ 2.400 de case si anexe au fost afectate în diferite stadii, 631 de locuinte au fost propuse pentru reconstructie, pagubele fiind evaluate la 765 de miliarde vechi. Afectate au mai fost diguri, apărări de maluri, drumuri (132,605 km), 111 poduri, podete si traversări pietonale, 1.268 de fîntîni, 1.650 de hectare cu diverse culturi iar 795 de animale s-au înecat sau au dispărut.

