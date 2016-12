Un iresposabil băut a nenorocit o familie • un tînăr a intrat cu masina într-o familie care mergea pe marginea drumului • tatăl si un copil de 4 ani au decedat • mama si un alt fiu sînt în stare gravă la spital • în aceeasi zi si la aceeasi oră un accident similar a avut loc în Piatra Neamt • la Cotu Vames, un bătrîn a fost spulberat de un autoturism • două TIR-uri s-au tamponat în Roman • Perioada Crăciunului a fost una plină de tragedii pe soselele din Neamt, cea mai fatidică zi fiind cea de 23 decembrie. Ies în evidentă două cazuri cu soferi iresponsabili, care băuti fiind au intrat cu masinile în grupuri de pietoni. Faptele, parcă trase la indigo, au avut loc la aceeasi oră, 19.45, una la Bodesti, care s-a soldat cu decesul a două persoane si rănirea gravă a altor două, iar cealaltă s-a întîmplat în Piatra Neamt. Primul dintre evevenimentele rutiere a fost anuntat prin numărul unic de uirgentă 112, iar oamenii legii au plecat către locul indicat, pe DJ 155 G, la Bodestii de Jos. Din primele cercetări s-a stabilit că un autoturism condus de un tînăr în vîrstă de 27 de ani, din localitatea amintită, a surprins si accidentat un grup de pietoni care se deplasa pe partea carosabilă, în aceeasi directie de mers cu autoturismul scăpat de sub control. O familie formată din patru membri a fost luată în plin, iar două persoane printre care si un minor, si-au pierdut viata. „În urma impactului toate cele patru persoane au fost transportate la Spitalul Judetean în vederea acordării de îngrijiri medicale, ulterior două dintre aceste, un bărbat de 34 de ani si un minor de 4 ani decedînd“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al IPJ Neamt. Ceilalti doi membri ai familie, o femeie de 32 de ani si un alt copil de 9 ani, au ajuns în stare gravă la spital, fiind transferati la Iasi. Cînd oamenii legii l-au testat pe soferul inconstient au stabilit că acesta era sub influenta alcoolului, rezultatul indicînd o valoare de peste 1 mg/l alcool pur în aerul expirat, tînărul fiind în prag de comă alcoolică. Soferul a fost retinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat magistratilor de la Judecătoria Piatra Neamt, care au emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. El este acuzat de săvîrsirea infractiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă si conducere sub influenta alcoolului. Măsura privării de libertate este valabilă pînă la data de 22 ianuarie 2017. Probabil că abia atunci cînd s-a trezit din betie inculpatul a constientizat ce a făcut, pentru că nu a contestat cătusele, desi avea această posibilitate. Simultan cu accidentul de la Bodesti, la aceeasi oră a avut loc unul similar în Piatra Neamt, pe strada Fermelor, după intersectia cu strada Mărăsesti. Un sofer pietrean de 50 de ani a scăpat masina de sub control, a părăsit partea carosabilă si a acrosat un grup de tineri care circula pe trotuar. După impact, conducătorul auto si-a văzut de drum, iar cînd a ajuns pe Aleea Ulmilor a acrosat trei autoturisme parcate regulamentar. În una din masini era o persoană care a suferit leziuni. La scurt timp soferul a fost depistat de oamenii legii, iar cînd a fost testat cu aparatul etilotest s-a stabilit că era sub influenta băuturilor alcoolice. Politistii continuă cercetările pentru acuze de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului si conducere sub influenta alcoolului. Pe 26 decembrie, în jurul orei 19, la Roznov, un sofer în vîrstă de 48 de ani, din Bacău, a surprins si accidentat un cuplu de adolescenti, o fată de 16 ani si un băiat de 17 ani, din Roznov, respectiv Podoleni, care traversau strada pe trecerea de pietoni.



Nenorociri si-n zona Roman



Aglomeratia, graba si neatentia, specifice Sărbătorilor de iarnă, au lăsat în urmă un bilant tragic - un mort, persoane rănite si pagube materiale de ordinul zecilor de mii de lei - pe soselele din zona municipiului Roman, cu prilejul Crăciunului 2016. Mai întîi, vineri seara, pe 23 decembrie, două TIR-uri s-au ciocnit pe ocolitoarea vestică a orasului, între fabrica de pîine si statia de alimentare cu carburanti. Accidentul a avut loc la ora 18.21, cînd unul dintre cei doi soferi a intrat pe contrasens. Cele două cabine s-au izbit aproape frontal, unul dintre conducătorii auto, în vîrstă de 28 de ani, rămînînd încarcerat. Acesta s-a ales cu o plagă frontală dreaptă si traumatism la gambă stîngă, fiind transportat de un echipaj cu medic la Spitalul Roman. În prima zi a Crăciunului, în jurul orei 19.10, pe DJ 207C în afara localitătii Cotu - Vames, comuna Horia, a avut loc un accident rutier si mai grav, soldat cu vătămarea corporală gravă a unui pieton, care, ulterior, a decedat la Spitalul Roman. Politistii au stabilit că un tînăr de 22 de ani, din Trifesti, care conducea spre Ion Creangă, a spulberat un bărbat de 68 de ani, care circula pe partea carosabilă. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În noaptea care a urmat, doi soti au văzut moartea cu ochii, pe drumul comunal dintre Tămăseni si Lutca. La volan era o tînără în vîrstă de 22 de ani, din Sagna, care a pierdut contolul asupra directiei, iar autoturismul s-a răsturnat pe terenul arabil din vecinătatea drumului. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a soferitei si a sotului de 25 de ani. Conducătoarea auto nu se afla sub influenta alcoolului. Luni, 26 decembrie, la ora 20.43, în localitatea Făurei a avut loc un alt accident, în urma căruia o femeie de 38 de ani s-a ales cu leziuni grave. Aceasta a fost preluată de către un echipaj al Ambulantei, fiind diagnosticată cu hematom frontal stîng, contuzie facială si de coloană cervicală si fractură de umăr stîng. Înainte de Crăciun, un romascan în vîrstă de 51 de ani a fost implicat într-un accident mortal pe E85, în zona localitătii vrîncene Golesti. Acesta conducea un autoturism din directia Buzău către Focsani, pe banda de lîngă axul drumului si a accidentat mortal un biciclist, care a făcut un viraj la stînga fără să se asigure. Soferul, D.C., a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral acut închis prin accident rutier, contuzie de cot drept si mîna dreaptă, atac de panică, însă nu a necesitat internarea.

