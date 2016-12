De la Julien, la Sevil si la cine o mai urma • seful PSD Neamt avea un dinte în campania electorală împotriva „julienilor“ si „klausilor“ • acum e probabil încîntat de propunerea de premier: Sevil Shhaideh, dar care n-a fost să fie • Ipocrizia, tinerea de minte scurtă, usurinta cu care mint sau îsi schimbă de la o zi la alta atitudinile si declaratiile sînt caracteristici cu care ne-am obisnuit la majoritatea politicienilor mioritici. Dar nu de putine ori continuăm să ne mirăm cînd astfel de lucruri se întîmplă. Am rămas cu gura căscată auzind cine este nominalizarea PSD+ALDE pentru functia de premier: Sevil Shhaideh. Înteleg că este o persoană absolut onorabilă din perspectiva calitătilor profesionale - asa sînt toti la început, apoi... dar, după ce mi-am revenit din uimire, mi-am amintit una dintre temele centrale ale campaniei electorale a social-democratilor. Să votăm cu PSD, ziceau ei, să scăpăm de tehnocrati, de Julien si Klaus, să redăm România românilor. Chiar scriam în campanie, după o conferintă de presă sustinută de seful PSD Neamt, Ionel Arsene, că acesta reusise să ne zgîrîie în mod neplăcut urechile repetînd obsesiv că românii trebuie să-i scoată din politică pe „julieni“ si „klausi“. Si că o astfel de înversunare împotriva unor nume proprii e demnă de o cauză mai bună. Acum stau si mă întreb cît de încîntat trebuie să fie acelasi Ionel Arsene că în loc de un Julien se doreste a avea o Sevil. Sau care o fi în ierarhia lui de valori distanta dintre o Shhaideh si un Iohannis? Cine stie, poate la vreo conferintă viitoare va încerca să ne convingă de faptul că Shhaideh (cu tot respectul pentru toate numele) e vreun nume cu rezonante dacice, cam la fel cu Decebal si Burebista. Renuntînd pe moment la ironie, nominalizarea lui Liviu Dragnea, acceptată de Călin Popescu Tăriceanu, e una care poate surprinde pînă la a deranja pe multă lume. Trecem repede peste faptul că nominalizarea premierului dorit, în timpul campaniei, ar fi putut reduce din numărul de voturi obtinute de social-democrati, ceea ce poate induce ideea unei „înselăciuni electorale“ măcar prin... omisiune. Am putea trece repede si peste gradul de rudenie care ar exista între seful PSD si propunerea de premier. De ce nu? Într-o tară în care nepotismul e în floare de ani buni, de ce nu ar fi acest nepotism „legalizat“? De ce s-ar mai ascunde după degete politicienii si nu si-ar promova fătis, „oficial“, rubedeniile, relatiile, pe pozitii de conducere? Dincolo de toate acestea, rămîne însă încercarea de a găsi motivul, ratiunea, acestei nominalizări. Putem întelege nevoia de control a lui Dragnea, care pare că a priceput că nu poate el conduce Guvernul. Pe motiv de condamnare definitivă. Politică sau nu, are mai putină importantă. Dar poate această nevoie de control să prevaleze în fata „pericolelor“ sociale ce pîndesc? Nominalizarea unei persoane de altă etnie si religie, în contextul în care tocmai politicienii care au făcut nominalizarea au încercat, si în mare parte au reusit, să radicalizeze măcar un segment al populatiei împotriva celor care nu au „nume“ neaose românesti, e una cel putin riscantă. Mai ales în contextul în care ai reusit să aduni, în fapt, o majoritate evident fragilă din mai putin de jumătate din populatia tării cu drept de vot. Altfel spus, nu stiu ce părere au de premierul anuntat cei putin peste 50% dintre cei care au mers la urne si care au votat PSD si ALDE, dar n-as vrea să aflu din stradă ce gîndesc cei peste 60% care nu au iesit la vot. Care ar putea fi inflamati de propunerea făcută, dar care nu ar fi avut motiv de comentat dacă n-ar fi existat între ei si persoana desemnată o diferentă atît de mare de nume, de etnie si chiar de religie. Repet, în contextul în care în campanie s-a „pedalat“ pe astfel de diferente.

Sînt deja voci care sustin că asistăm la ultimele preparative pentru „înstrăinarea“ totală a României. Proiect la care ar participa la pachet „julienii“, „klausii“ si, mai nou, „sevilele“. E greu de prevăzut cum se vor manifesta aceste voci, dacă vor alege să se manifeste. Mai ales că diferenta „subtilă“ de nuantă între a lua UDMR la guvernare si a face cu acelasi UDMR doar o „aliantă“ parlamentară nu cred că va conta prea mult. Asa că Liviu Dragnea cred că a mutat riscant, iar simpla dorintă de control nu poate justifica riscul.

P.S.: Ieri, 27 decembrie, presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea Sevil Shhaideh premier făcută de PSD+ALDE. Să vedem ce-o urma!

Articol afisat de 133 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)