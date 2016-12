De cine s-a temut Liviu Dragnea Până miercuri 21 decembrie ora 11, Liviu Dragnea a tinut întreaga natiune, în frunte cu Klaus Iohannis, cu sufletul la gură, în asteptarea propunerii PSD pentru functia de prim ministru. Pentru a nu se spune că nu este alături de popor, întreg PSD-ul a stat si el cu sufletul la gură, pentru a afla odată cu acesta numele premierului. Intervievat de nenumărate ori asupra secretomaniei privind numele premierului si de ce nu face public acest nume, Liviu Dragnea a motivat că se teme de reactia Presedintelui Klaus Iohannis. Asa că a preferat să facă un secret din numele viitorului premier, ba cred că nici nu a prea dormit în ultima vreme, de frică să nu vorbească prin somn. Dimineată, Dragnea si-a convocat conducerea de partid, convingând-o să-i acorde un mandat în alb si a plecat spre Cotroceni, lăsându-i pe toti ai lui cu ochii în soare. Secretomania, specifică doar stărilor exceptionale, cum

ar fi starea de asediu, a fost ridicată la rang de înaltă politică a unui adevărat lider. Aflat în drum spre Cotroceni, Dragnea i-a dezvăluit lui

Tăriceanu numele premierului, arătându-i mutarea din plic, frustrându-l

pe Klaus Iohannis de a fi primul om care află aceasta. La iesirea de la Presedinte, întreaga presă prezentă la evenimentul catalogat că „va schimba România“, a aflat de la liderul PSD, în direct si pe maximă audientă, că pentru functia de premier a propus-o pe doamna SEVIL SHHAIDEH. Imediat s-a auzit un trosnet asurzitor. Întregii natiuni îi căzuse falca. O ziaristă, acreditată în Parlament pe lângă parlamentarii PSD, care asteptau agătati de televizoare, a relatat că reactia acestora „a fost onomatopeică“, la auzul propunerii televizate. Deci această doamnă SEVIL este candidatul promis de Liviu Dragnea, care întruneste calitătile de „tânăr si frumos“, profesionist, dispus să aplice fără crâcnire Programul de guvernare al PSD si pe care Klaus Iohannis „nu-l va putea respinge“. La auzul numelui candidatei, reactia mea imediată a fost să fac un efort de a întelege logica trecerii la secret a acestui nume. Recunosc că am votat PSD si ca votant am dreptul la cel putin o opinie. Opinia mea este că Liviu Dragnea a tinut secret numele viitorului premier, inclusiv fată de propriul partid, din două ratiuni. În primul rând, Liviu Dragnea a sperat multă vreme că el va fi cel îndreptătit să ocupe functia de premier. În acest scenariu el conta si pe reactia Avocatului Poporului, de a sesiza Curtea Constitutională asupra neconstitutionalitătii legii care îi interzicea lui

Dragnea să fie membru al Guvernului. În acest context, numele

doamnei Sevil era trecut la categoria „rezerve“. În al doilea rând, Liviu Dragnea a precizat de nenumărate ori că nu are încredere să lanseze ca premier decât o persoană care să-i respecte întocmai Programul, care să nu aibă initiative personale si care să fie dispusă să se lase monitorizată îndeaproape. O astfel de persoană exista, verificată în timp, în competente, dar si în loialitate, apropiată în plan familial si care putea accepta oricând să fie înlocuită din functie, fără a avea veleităti de lider PSD. Persoana era SEVIL SHHAIDEH. După Liviu Dragnea, lipsa de notorietate a doamnei, nu este un handicap, deoarece el sustine că „notorietatea va veni din ce va face“. Mă îndoiesc că notorietatea doamnei va atinge pragul de sus, având în vedere că Liviu Dragnea abia asteaptă să-i ia locul, după cum a declarat. Profesional, doamna „are o pregătire foarte bună pe fonduri europene“, după cum o caracterizează Liviu Dragnea si trebuie să-l credem. În aceste circumstante, este imposibil de imaginat ce

resorturi l-ar motiva pe Klaus Iohannis să respingă nominalizarea

doamnei ca premier. Este evident că Liviu Dragnea a tinut la secret

numele acestui premier din alte motive, decât cel de teamă fată de

reactia lui Klaus Iohannis. De ce s-a ferit Liviu Dragnea să supună dezbaterii si aprobării în PSD a propunerii privind premierul?. Pentru că votul majoritar al electoratului a fost acordat PSD pe ansamblu si deci PSD era în drept să înainteze propunerea. Dacă staful PSD, dominat de ascultare, a hotărât să-i dea lui Dragnea un mandat în

alb, aceasta este problema conducerii respective. Dar membrii partidului, în afară de obligatii, mai au si drepturi. Cum ar fi dreptul de a fi informati si aceasta nu post-factum si nici postmortem. Acordarea mandatului în alb nu poate fi justificată de votul acordat de electorat si constituie o lovitură dată sub centura democratiei interne de partid. S-a ajuns, în această situatie, ca până la aflarea numelui candidatului pentru functia de premier, în PSD s-au deschis case de pariuri. Oare de reactia de respingere a propunerii de către Klaus Iohannis i-a fost teamă lui Liviu Dragnea, de nu a făcut-o public înainte de a merge la Cotroceni? Nici vorbă. Lui Liviu Dragnea i-a fost teamă de reactia din propriul partid, care într-o dezbatere democratică reală, nu ar mai fi acordat un mandat în alb. Nici partidul si nici electoratul nu se astepta la o astfel de propunere.

Articol afisat de 702 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Ioan BIVOLARU)