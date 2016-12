Revolutionarii vor să se facă lumină • ca în fiecare an, în decembrie se nasc patimi legate de situatia revolutionarilor • „Dacă noi sîntem vinovati de toate relele din România, să facă un pluton de executie si să ne împuste“, a declarat Iulius Trapiel • dacă va fi respectată legea, multi „revolutionari închipuiti“ ar fi buni de plată • Membrii Asociatiei Luptătorilor din Decembrie 1989 vor să se facă lumină în ceea ce priveste situatia revolutionarilor. Adică să fie ales grîul de neghină, instantele în drept să stabilească cine a participat cu adevărat la Revolutie, iar cine va fi dovedit ca „revolutionar închipuit“ sau „autoinventat“ să plătească în conformitate cu legile. Această dorintă a fost exprimată de membrii respectivei asociatii într-o conferintă de presă informală la care au fost prezenti Iulius Trapiel, presedinte, Radu Dobîndă, vicepresedinte, Gheorghe Chitic, secretar, Ioan Irimia, Traian Dîrtu si Corneliu Olaru. De la bun început, acestia au dorit să precizeze că demersul lor nu e unul „de răzbunare“: „Nu e război între organizatii, nu sîntem în conflict cu ceilalti colegi care au participat la Revolutie. Însă fiecare trebuie să răspundă si să-si asume ceea ce a făcut si a declarat că a făcut. Nu ne erijăm noi în instanta care va stabili adevărul. Însă, pentru demnitatea noastră, trebuie să fie stabilit adevărul. Unii si-au pierdut sau îsi vor pierde calitatea de revolutionar si drepturile aferente si probabil au intrat într-o usoară panică, dar fiecare trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut“, a declarat Iulius Trapiel, sustinut de colegii săi. Problema revolutionarilor, mai corect spus a stabilirii celor care merită această calitate si, evident, drepturile aferente, e una veche si care se inflamează în special în luna decembrie. Au fost patru încercări de a-i stabili si trage la răspundere pe impostori, însă fără prea mari rezultate. În prezent, după ce a fost dată Ordonanta 95/2014, membrii Asociatiei sînt de părere că sînt premise pentru a deslusi adevărul, iar comisia desemnată în acest sens îsi face treaba. Numai că s-ar putea ca multi să fie nemultumiti. Unii pentru că nu si-au mai depus dosarele în termen legal, din motive doar de ei stiute, altii pentru că ar putea fi dovediti ca impostori si atunci ar trebui să dea înapoi banii încasati ilegal, iar, dacă se va dovedi că au comis si falsuri, să răspundă inclusiv penal. Cît priveste falsurile, membrii asociatiei au prezentat un brevet conferit printr-un decret care este semnat chipurile în 1992 în calitate de presedinte al României de... Emil Constantinescu (vezi facsimil). Adică înainte cu patru ani de a-si începe mandatul de presedinte. Si asta ar fi doar la categoria falsuri grosolane, însă conform surselor citate, mai sînt si multe alte situatii de neconformitate între declaratii, date sau afirmatii făcute de unii asa-zisi revolutionari. Rămîne de văzut dacă se va face lumină în această problemă delicată, membrii asociatiei fiind optimisti. Mai putin optimisti sînt în ceea ce priveste stabilirea adevărului si vinovatilor pentru cele petrecute în decembrie '89. „Au fost unii care au confiscat Revolutia si nu s-a găsit nici un vinovat . Greu de spus dacă va fi stabilit adevărul, va fi foarte greu după 27 de ani. Cred că se amînă lucrurile si se asteaptă ca noi să murim“, a declarat Corneliu Olaru. Colegul său, Ioan Irimia, a fost si mai transant pe subiectul cu cei care au confiscat Revolutia, după 23 decembrie, si si-au dorit să fie cît mai multe victime: „Dintre cei care am fost în primele rînduri, nici unul nu am rămas în politică. Vă spun chiar mai mult: în acele zile am dat afară dintr-un sediu pe un comunist. Si mi-a zis: «Crezi că nu voi veni înapoi?». Si a venit“. Iulius Trapiel a dorit să mai transmită un mesaj legat de toate discutiile ce au apărut legate de problema revolutionarilor. „Sper să se facă lumină si să fie ultima răbufnire de acest gen. Sau dacă pe unii îi incomodăm atît de mult pentru că dorim aflarea adevărului si dacă ne consideră pe noi vinovati de tot dezastrul din România - industrie la pămînt, dezastru în Educatie si Sănătate etc - să facă un pluton de executie si să ne împuste. Sau măcar să ne alunge din tară“, a afirmat Iulius Trapiel.



Ordonanta 95/2014 a adus o serie de modificări legislative importante în ceea ce priveste titlul de luptător în Revolutie. Aspectul cel mai important e se pare legat de exceptarea de la conferirea unor titluri (pe cale de consecintă si a unor drepturi) a celor care în decembrie '89 au participat la Revolutie pentru că îsi îndeplineau sarcini de serviciu: angajati ai Militiei, Securitătii, Armatei, Ambulantei, gărzilor patriotice etc. Cît îl priveste pe fostul secretar de stat pentru problemele revolutionarilor, Adrian Sanda, acesta e anchetat de procurori într-un dosar ce vizează acordarea ilegală a unor titluri de revolutionar. Sînt însă si voci care spun că sînt mari semne de întrebare privind ancheta, si se întreabă dacă nu cumva e o posibilă răzbunare tocmai pentru că a dorit să clarifice lucrurile, ceea ce i-ar lăsa pe unii cu epoleti din vechiul regim fără atît de rîvnitul titlu de revolutionar.

