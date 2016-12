În cazul sex la pensiuni, sentinte cu si fără detentie • din cei trei inculpati, numai seful de la localul Red Rock a fost condamnat la închisoare cu executare • patroana de la pensiunea Dana si alte două femei au pedepse cu suspendare • pentru că victimele nu au cerut bani, statul va confisca peste 162.000 lei • Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt s-au pronuntat în dosarul sex la pensiuni, iar din cei patru inculpati numai unul a primit o condamnare cu executare. Este vorba de Constantin Brînzei, patronul de la Red Rock, care mai avea la activ o pedeapsă, rezultînd trei ani de detentie cu executare. Patroana de la pensiunea Dana, Daniela Pachitanu, a primit trei ani dar cu suspendare, în timp ce ajutoarele lui Brînzei, Emilia Costea are un an si 11 luni cu suspendare, iar Luminita Crăciun a fost condamnată la un an si sapte luni, în aceleasi conditii. Femeile au fost obligate si la cîte 30 de zile de muncă în folosul comunitătii. Victimele nu au cerut bani de la cei care le-au exploatat, drept pentru care s-a dispus confiscarea sumei de 68.400 de lei de la Pachitanu si 93.931 de lei de la Brînzei, în total fiind vorba de peste 162.000 lei, bani proveniti din infractiune. Fiecare din inculpati trebuie să achite cheltuieli judiciare de 2.000 de lei. Sentinta primei instante nu este definitivă. Cu totii au fost inculpati de procurorii DIICOT Neamt pentru constituire si aderare la un grup infractional organizat, trafic de persoane si proxenetism. Reteaua a fost destructurată pe 7 noiembrie 2014 cînd cei patru au fost săltati de fortele de ordine. Anchetatorii au apreciat că din 2012 Pachitanu a facilitat practicarea prostitutiei la pensiune contra sumei de 50 de lei de client. Pentru a avea un control asupra numărului de relatii sexuale întretinute de fiecare prostituată, clientii o sunau, îi suneau cînd vor să ajungă si ce fată preferă. După convorbirea cu clientul, inculpata telefona „dama“ respectivă, îi cerea să vină la pensiune la o anumită oră, folosind un limbaj codificat, respectiv «să-i aducă o cremă», «să bea un ceai», «să treacă pe la pensiune că a venit croitoreasa de la Tîrgu Neamt». În cadrul convorbirilor, clientul îi comunica inculpatei că vrea să «să servească o ciorbă» cu «Stefania» sau o altă fată. Pentru a-si asigura o continuitate, inculpata racola periodic fete noi, denumite „pătrunjel proaspăt“. Pachitanu acorda reduceri clientilor fideli, cît si acelora care aduceau alti doritori de sex. În ce-l priveste Constantin Brînzei, oamenii legii au apreciat că din 2012 si el a pus bazele unei grupări specializată în proxenetism. Membrii aveau atributii clare, dar lucrurile mergeau altfel decît la pensiune. Aici fetele îsi racolau clientii direct, sau prin anunturi la mica publicitate. Cei interesati le contactau telefonic si stabileau ora cînd să vină la Red Rock, urmînd ca la final să achite 50 de lei, chiria camerei si o sumă între 100 si 200 de lei pentru serviciile sexuale. Parte din clienti erau racolati de Brînzei, iar parte de Emilia Costea si Luminita Crăciun. Fetele trebuiau să achite jumătate din sumele încasate pentru prestatia sexuală. La bar, Brînzei avea permanent prezervative pe care le punea la dispozitia fetelor. Costea si Crăciun tineau o evidentă strictă a numărului de prezervative folosite de către prostituate, situatia fiind ridicată în fiecare seară de administrator. Numărul de prezervative trebuia să corespundă cu suma pe care fata o achita pentru fiecare client.

