Pastorul Axinte: „Nu sînt numai eu“ • Biserica Penticostală a împărtit zeci de mii de cadouri pentru copiii unor nemteni sărmani • traditia merge mai departe de un deceniu si jumătate • „Prea mult se pronuntă numele meu, pastorul Liviu Axinte. Trebuie să spun că nu sînt numai eu. Este o adevărată armată de oameni mobilizati. Trebuie să învătăm nu doar lectia adunării, ci si a scăderii, să dăm si noi“, a declarat pastorul

Liviu Axinte • Si în acest an Biserica Penticostală din Piatra Neamt a adus un strop de bucurie copiilor din familii nevoiase, continuînd traditia de peste 15 ani. Aceea de a împărti daruri celor mici. Evenimentul, unul asteptat cu sufletul la gură de cei cărora li s-a adresat, a avut loc ieri, în sala mare a Palatului Administrativ. Acolo au sosit, pe la ora 10, reprezentantii cultului amintit, invitatii din străinătate ai pastorului Liviu Axinte, oficialităti (cam putintele dacă luăm în vedere anvergura manifestării caritabile), si micutii care s-au asezat în liniste în sală pentru începerea spectacolului. Evenimentul a fost organizat împreună cu Inspectoratul Scolar, CJ, primăria si consiliul local pietrean. „Vreau să multumesc tuturor celor care ne-au sprijinit în acest demers pe care-l organizăm, iată, de 15 ani neîntrerupt. Prea mult se pronuntă numele meu, pastorul Liviu Axinte, si din acest motiv trebuie să spun că nu sînt numai eu. Este o adevărată armată de oameni mobilizati. Sînt cei care pregătesc cutiile, voluntarii care donează, altii care împachetează, iar darurile astfel pregătite sînt trimise aici, la Piatra Neamt, depozitate si mai apoi dăruite. Este o actiune colectivă de o importantă deosebită. Mă bucur că ceea ce am gîndit încă de acum 15 ani s-a concretizat si dăinuie în timp. Acum, copiii nostri au crescut, s-au mărit, au învătat si ei lectia generozitătii si au pregătit si ei sute de cadouri. Aceasta este normalitatea. Dacă timp de 15 ani am primit, trebuie să învătăm nu doar lectia adunării, ci si a scăderii, să dăm si noi. Să învătăm dragostea, să o arătăm în special celor aflati în nevoie si să fim mai buni cu cei mai putini norocosi“, a declarat pastorul Bisericii Penticostale Elim, Liviu Axinte. „Este o onoare pentru mine de a participa la acest eveniment si trebuie să multumim pastorului Axinte si Bisericii Penticostale pentru manifestarea pe care o organizează de ani si ani de zile. Chiar dacă sîntem de altă religie, toti sîntem egali în fata Domunului si trebuie să multumim că vine Mos Crăciun si pe la portile noastre. Sînt cadouri pentru toată lumea, pentru toti cei prezenti azi aici (ieri - n.r.) si pentru această generozitate trebuie să fim recunoscători. Să ne bucurăm împreună de această zi, să aveti sărbători cu bine si un Crăciun fericit. La multi ani!“, a spus Costică Alexe, reprezentantul Inspectoratului Scolar Neamt. Înainte de a-si primi darurilei, cei aflati în sala CJ au asistat la un spectacol sustinut de copiii de la Tolici. Apoi circa 900 de micuti si-au primit darurile de la Mos Crăciun. Avînd în vedere că numărul celor care au fost cuminti tot anul a fost mai mare decît sala în care a avut loc evenimentul, acestia au primit darurile în două serii, astfel încît toată lumea a plecat acasă cu zîmbetul pe buze. Sărbătorile de iarnă au devenit astfel mai frumoase si mai pline de căldură nu doar pentru cei mici, ci si pentru alte persoane aflate în dificultate, Biserica Penticostală continuînd traditia generozitătii cu care ne-a obisnuit de ani de zile. Trebuie mentionat că actiunea coordonată de pastorul Axinte nu s-a rezumat doar la evenimentul de ieri, alte mii si mii de cadouri fiind împărtite la diverse institutii nemtene zilele trecute si încă mai continuă.

